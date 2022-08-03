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Из-за случаев продажи фальсифицированных весовых творога и масла предлагается запретить их продажу на рынках

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Из-за случаев продажи фальсифицированных весовых творога и масла предлагается запретить их продажу на рынках

На общественное обсуждение вынесен проект постановления правительства "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь по вопросам продажи товаров", сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Проектом постановления предлагается внести изменения в правила продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания, утвержденные постановлением Совета Министров от 22 июля 2014 г. №703 (правила), касающиеся осуществления на территории Беларуси розничной торговли, в том числе в части продажи транспортных средств (в том числе по договорам комиссии), алкогольных напитков, продажи государственных символов Республики Беларусь, создания условий для покупателей при продаже товаров в автомагазинах и ряда других.

В частности, предусмотрено дополнение правил пунктом, согласно которому не допускается выкладка алкогольных напитков в месте проведения расчетов с покупателями, а также на торговом оборудовании, непосредственно прилегающем к нему. Это условие не распространяется на специализированные и (или) фирменные магазины по продаже алкогольных напитков, магазины беспошлинной торговли, магазины и павильоны с торговой площадью 400 кв. м и менее, магазины и павильоны, расположенные в сельской местности, а также автомагазины и объекты общественного питания. Кроме этого документ будет дополнен нормой о создании владельцами автомагазинов условий для упаковывания покупателями приобретенных товаров, в том числе путем их упаковывания продавцами. Будет введено требование о выкладке товаров с государственной символикой, а также государственных символов, способами, позволяющими визуально выделить указанные товары от иных товаров, с сопровождением информационной надписью "Государственная символика".

Также с учетом возникновения случаев продажи фальсифицированных товаров под видом весового творога и масла сливочного документом предлагается ввести запрет продажи таких товаров на рынках, дополнив перечень запрещенных к продаже товаров, утвержденный постановлением Совета Министров от 14 июля 2014 г. №686. Запрет не будет касаться продажи собственной продукции изготовителями, крестьянскими фермерскими хозяйствами и физическими лицами.

Организатором общественного обсуждения выступает Министерство антимонопольного регулирования и торговли.

Свои замечания и предложения можно написать в специальной теме на правовом форуме Беларуси с 3 по 13 августа 2022 г.

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