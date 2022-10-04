Из-за аварии на перекрестке Карла Либкнехта и Советской возможна задержка некоторых автобусов
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Автор текста: Виктор Чабан
Фотографии: фото автора
4 октября на пересечении улиц Карла Либкнехта и Советской произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате чего временно образовался дорожный затор, сообщает Bobrlife.
В связи с этим возможна задержка троллейбуса маршрута №1 (№133), автобусов маршрутов №№ 33, 14. По состоянию на 13.20 движение восстановлено.
Виктор ЧАБАН, фото автора.
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