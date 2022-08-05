Из-за аномальной жары в Великобритании впервые в истории пересохли истоки Темзы

Истоки британской Темзы впервые в истории пересохли из-за аномальной жары, пишет газета Guardian.

Директор по политике и науке Rivers Trust доктор Роб Коллинз заявил, что после затянувшейся засушливой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир высохли, и едва заметный поток виден на расстоянии 8 км вниз по течению. По его мнению, из-за изменений климата будут часто и постоянно происходить такие серьезные периоды засухи, и, скорее всего, будет усиливаться нехватка воды.

Статистика метеобюро показала, что июль 2022 года стал самым засушливым июлем для Великобритании с 1935 года и самым засушливым месяцем за всю историю наблюдений для Восточной Англии.