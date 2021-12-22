Из Пекина в Беларусь вылетел очередной самолет с вакциной против COVID-19

Из Пекина в Беларусь сегодня вылетел очередной самолет с вакциной против коронавируса нового типа, пишет БЕЛТА.

"В Беларусь направлена очередная партия вакцины против COVID-19 производства корпорации "Синофарм" (Vero Cell), - рассказали в белорусской дипломатической миссии в Китае. - В состав груза вошло 1,1 миллиона доз вакцины, которые белорусская сторона закупила самостоятельно".

Доставка осуществляется самолетом Вооруженных Сил Беларуси

Вакцина Vero Cell зарекомендовала себя как эффективное средство, которое предотвращает заболевание коронавирусной инфекцией нового типа либо помогает избежать тяжелого течения болезни и осложнений. По данным китайской стороны, вакцина сохраняет свою эффективность против новых штаммов COVID-19 и может использоваться в том числе для вакцинирования детей с 3 лет.