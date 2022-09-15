Из цехов – на сцену: телеканал «ОНТ» ищет поющих людей в трудовых коллективах

Телепроект «Звездный путь» – масштабная премьера «ОНТ». Отборы для участия в большом и зрелищном музыкальном шоу проходят 15 сентября в Бобруйске. Правда, участвуют не только бобруйчане, но и жители Костюковичей, Осиповичей, Бобруйского района. Пробуют свои силы в основном работники лесной сферы и АПК. Всех конкурсантов собрал конференц-зал ОАО «ФанДок». Главное условие участия – искренняя мечта выступать на большой сцене, но заниматься музыкой не профессионально, а после работы, по зову души.

Идея поиска талантов на производстве появилась после того, как Федерация профсоюзов Беларуси несколько лет успешно проводила творческий конкурс среди трудовых коллективов. Теперь телеканал «ОНТ» и музыкальная медиакомпания вместе с профсоюзами создают уникальный формат шоу.

Известные и успешные продюсеры со своими опытом, профессионализмом и творческими командами отправились услышать, как поют машиностроители, шахтеры, химики, железнодорожники… И теперь в залах разных предприятий можно услышать, как поет рабочая душа. В Бобруйске состоялась последняя остановка. Из более чем тридцати конкурсантов выберут одного.

Никаких ограничений – на сцене люди всех возрастов и должностей. Одинаково волнуются и руководители, и их подчиненные. «У каждого есть шанс», – слышен разговор в толпе. Действительно, возможность выступить жюри предоставляет всем. Даже тем, кто зарегистрировался в последний момент. Кто-то стесняется, а кто-то бравирует. Жюри шутит и задает каверзные вопросы. Царит атмосфера драйва и позитива. Никаких обид – только шанс проявить талант.