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Происшествия

Из авто по-прежнему воруют. 135 краж зарегистрировано за 2021 год в области

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Из авто по-прежнему воруют. 135 краж зарегистрировано за 2021 год в области

3044 краж зарегистрировано за 2021 год в Могилевской области. 135 из них - кражи из автотранспорта.

Как сообщили в Октябрьском РОВД Могилева, чаще всего причинами таких преступлений являются безответственное отношение граждан к личному имуществу, а также доступность объекта преступления – не запертые двери, отсутствие сигнализации, забывчивость и т.д.

по материалам Mogilevnews

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