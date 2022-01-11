Из авто по-прежнему воруют. 135 краж зарегистрировано за 2021 год в области
mogilevnews 53 0
3044 краж зарегистрировано за 2021 год в Могилевской области. 135 из них - кражи из автотранспорта.
Как сообщили в Октябрьском РОВД Могилева, чаще всего причинами таких преступлений являются безответственное отношение граждан к личному имуществу, а также доступность объекта преступления – не запертые двери, отсутствие сигнализации, забывчивость и т.д.
по материалам Mogilevnews
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