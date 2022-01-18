Иванов: проголосовав на референдуме, белорусы определят судьбу страны

Проголосовав на референдуме по изменениям в Конституцию, белорусы определят дальнейшую судьбу страны. Такое мнение высказал сегодня управляющий делами Президента - уполномоченный представитель главы государства по Брестской области Валерий Иванов на встрече с коллективом Пружанского молочного комбината, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждый должен понимать, что от его решения и голоса будет зависеть судьба страны. Обновленный Основной закон будет определять дальнейшую стратегию развития нашего государства, то есть нашего общего будущего, - сказал Валерий Иванов. - Обсуждение проекта Конституции идет уже около месяца. Самое главное, что интерес людей растет. Много вопросов задают по некоторым разделам Конституции: о полномочиях Президента, Всебелорусского народного собрания, других органов власти. Люди интересуются состоянием дел в экономике, спрашивают о приоритетах в развитии государства".

По словам управляющего делами Президента, в белорусском обществе назрела потребность во внесении поправок в Конституцию. "Жизнь не стоит на месте. В сознании граждан формируется запрос на сохранение национального суверенитета. В активную жизнь вступает новое поколение белорусов, появляются новые для страны отрасли экономики и виды промышленности. Стоит задача - сохранить и преумножить накопленный опыт", - отметил он.

Валерий Иванов считает, что Конституционная комиссия выработала вариант поправок, которые сохраняют "фундаментальные принципы построения Республики Беларусь". В проекте Конституции предлагается изменить преамбулу и 82 статьи, исключить две статьи, дополнить текст одной главой о Всебелорусском народном собрании и 11 новыми статьями.

"Сегодня как никогда обострена проблема национальной идентичности, существования сильной нации и суверенного государства. Для Беларуси этот вопрос ввиду исторических предпосылок тоже актуален. В обновленной преамбуле Конституции мы сообща желаем своей стране мира, народу - процветания, каждому человеку - благополучия. Готовы вместе реализовать эти цели, развив их в основных положениях Конституции", - добавил уполномоченный представитель главы государства по Брестской области.