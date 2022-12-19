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Общество

Иванец: каждая школа Беларуси находится на передовой по патриотическому воспитанию молодежи

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Иванец: каждая школа Беларуси находится на передовой по патриотическому воспитанию молодежи

Каждая школа Беларуси находится на передовой по патриотическому воспитанию молодежи, заявил журналистам министр образования Андрей Иванец, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас сегодня действует более 2,5 тыс. музейных экспозиций в рамках школ. А школ у нас 2901. Это уже подчеркивает, что каждая школа находится фактически на передовой по патриотическому воспитанию наших молодых людей", - сказал Андрей Иванец.

В БГПУ имени М.Танка проходит семинар "О ходе расследования Генеральной прокуратурой Республики Беларусь уголовного дела по фактам геноцида белорусского народа в годы Великой Отечественной войны". Его участники - начальники главных управлений по образованию облисполкомов, первый заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома, начальники управлений по образованию администраций районов Минска, руководители учреждений высшего, среднего специального, профессионально-технического образования, руководители по военно-патриотическому воспитанию учреждений образования Минска, руководители структурных подразделений Министерства образования, учреждений образования, подчиненных Минобразования.

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