Итоги социально-экономического развития Могилевской области проанализировали на заседании облисполкома

Итоги социально-экономического развития Могилевской области и исполнения бюджета в 2021 году проанализировали на заседании облисполкома, проведенном председателем облисполкома Анатолием Исаченко. В его работе также приняли участие глава Администрации Президента Республики Беларусь Игорь Сергеенко, помощник Президента Республики Беларусь - инспектор по Могилевской области Леонид Мартынюк, министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган, заместитель председателя Комитета государственного контроля Андрей Лобович, заместитель министра промышленности Республики Беларусь Дмитрий Харитончик, председатель областного Совета депутатов Ирина Раинчик, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома Анатолий Уласевич.

На основании представленной службами и обобщенной информации дана оценка итогов социально-экономического развития и исполнении бюджета области за 2021 год и внесены предложения по повышению эффективности деятельности во всех сферах ее социально-экономического развития.

Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко во время общения с журналистами отметил, что на заседании облисполкома самым объективным образом оценено развитие региона.

«Область развивается динамично, но экономический потенциал необходимо наращивать, - подчеркнул он. - Есть проблемы, над которыми необходимо работать, в частности, в сельском хозяйстве.

В декабре прошлого года, проводя встречу с активом Могилевской области при назначении нового руководителя региона, глава государства отметил: регион не должен плестись в хвосте, - напомнил Игорь Сергеенко. - Эти слова Президента должны стать ориентиром для всей вертикали власти, промышленников и хозяйственников по развитию Могилевской области. Сегодня были высказаны и критические замечания со стороны председателя облисполкома, проведен подробный анализ различных сфер жизнедеятельности области - промышленности, сельского хозяйства, социальной сферы. Зарплата в Могилевской области, к сожалению, одна из самых низких в стране. Уровень благосостояния необходимо поднимать. А чтобы поднимать и развивать социальную сферу, необходимо поднимать экономику».

Председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко отметил, что в 2021 году регион развивался в непростых условиях, связанных с санкционным давлением и эпидемиологическими ограничениями. При этом в социально-экономическом развитии области отмечена определенная положительная динамика в отдельных направлениях.

«Выполнены два из четырех целевых показателей: номинальная начисленная среднемесячная заработная плата (рост 113,5% при задании 107,6%) и совокупные поступления доходов консолидированного бюджета области (117,8% при задании 107,9%). Кроме того, выполнены задания по экспорту товаров, услуг, розничному товарообороту, энергосбережению. Промышленным комплексом обеспечен рост объемов производства, снижение запасов готовой продукции. Однако не достигнуты целевые параметры по инвестициям в основной капитал, росту валового регионального продукта. Это связано со снижением показателей в сельском хозяйстве - 96,7% и строительной отрасли - 95,1%, - рассказал Анатолий Исаченко. - В числе основных причин снижения объемов производства в сельском хозяйстве - сложные погодные условия, оказавшие неблагоприятное воздействие на формирование урожая, и валовый сбор продукции растениеводства, а также несоблюдение технических регламентов в животноводстве. Что приводит к недобору продукции. Снижение объемов строительно-монтажных работ связано главным образом с невыполнением задания по вводу жилья».

Обращаясь к председателям городских и районных исполнительных комитетов, Анатолий Исаченко отметил, что от того, как регионы сработают сейчас, будет зависеть результат работы всего года и всей области. В числе основных задач - безусловное выполнение задания по вводу жилья, своевременное и в полном объеме освоение средств государственной и областной инвестиционных программ. Также он подчеркнул, что от работы отрасли сельского хозяйства напрямую зависит загрузка и эффективность перерабатывающих предприятий – и этому также следует уделять внимание.

«Несмотря на достаточно высокую базу 2021 года промышленному комплексу необходимо продолжить работу по наращиванию объемов производства, усилению позиций на традиционных и освоению перспективных рынков сбыта, - подчеркнул Анатолий Исаченко. - Для эффективной работы в рамках нового инвестиционного цикла необходимо взять на жесткий контроль реализацию значимых инвестиционных проектов. Здесь есть вопросы. Необходимо принять меры по повышению эффективности работы организаций госсектора. Прежде всего, должно быть четкое понимание отдачи от каждого вложенного рубля и от этого следует выстраивать работу. Немаловажная роль должна отводиться дисциплине в расчетах между субъектами хозяйствования из бюджета. Использование бюджетных денег допустимо только в пределах ассигнований.

Наша общая задача в текущем году задействовать все имеющиеся резервы, чтобы обеспечить экономический рост области по всем показателям».

В своем выступлении заместитель председателя Могилевского облисполкома Руслан Страхар отметил значимость ежегодного подведения итогов социально-экономического развития области и подчеркнул, что еще более важно проанализировать достигнутые результаты и определить резервы по всем отраслям народного хозяйства области.

«В сложных условиях, вызванных продолжающейся пандемией, а также протекционизмом со стороны европейских государств экономика Могилевской области по итогам 2021 года обеспечила рост. Это принципиальный момент. Главным образом этот рост достигнут за счет экспортных поставок. По итогам прошлого года наши предприятия экспортировали поставки на сумму $2,6 млрд. Это исторический рекорд для региона. При этом обеспечено положительное сальдо $1 млрд. И это также исторический рекорд за время независимости нашей страны. При этом обеспечен рост заработной платы, которая по итогам года составила Br1,156 тыс. На текущий год стоит задача продолжить развитие по всем направлениям реального сектора экономики. Безусловно, мы видим резервы, видим отдельные недостатки в работе конкретных предприятий. Все это подлежит обсуждению и исполнению в течение года».

БЕЛТА