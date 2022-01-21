Итоги социально-экономического развития Бобруйска за 2021 год подвели на заседании горисполкома

На заседании Бобруйского городского исполнительного комитета 21 января подвели итоги социально-экономического развития нашего города за 2021 год. В работе принимали участие заместитель Министра экономики Республики Беларусь Татьяна Бранцевич, начальник главного финансового управления Могилевского облисполкома Юрий Ильющиц, депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимир Гацко и Ирина Рынейская.

Заместитель председателя Бобруйского горисполкома Ольга Жук рассказала, что по большинству ключевых направлений в Бобруйске по результатам работы за прошлый год была достигнута положительная динамика. Выполнены показатели по росту заработной платы, совокупным поступлениям доходов в городской бюджет, привлечению инвестиций в основной капитал. Обеспечен значительный прирост экспорта товаров, достигнуты прогнозные показатели по экспорту услуг и розничному товарообороту, сократилось количество убыточных предприятий. Однако, Ольга Николаевна отметила, что не все задачи были выполнены: не обеспечено достижение параметров по объему строительно-монтажных работ и по вводу в эксплуатацию жилья.

В промышленном комплексе в 2021 году эффективно сработали, увеличив объемы производства, ОАО «Бобруйский завод ТДиА», «Бобруйсксельмаш», «ТАиМ», «Легпромразвитие», «ЭковерПРО», «Славянка», «Оазис-групп», ЗАО «Пинскдрев-Бобруйск», кожевенный комбинат и другие. По снижениям запасов готовой продукции по итогам прошлого года наблюдается лучший результат с 2008 года. Вырос удельный вес инновационной продукции. Среди отстающих по выполнению экономических показателей 15 бобруйских предприятий.

– Возросла инвестиционная активность наших предприятий. Освоение инвестиций в прошлом году составило 257 миллионов рублей, в сопоставимых условиях это около 112 процентов при годовом задании 105,5 процентов, – сказала Ольга Жук. – Кроме важных социально-значимых объектов (школа, детский сад), по которым был привлечен значительный объем инвестиций, продолжалась реализация проектов на крупных промышленных предприятиях, проводилась модернизация производств.

В докладе заместитель председателя затронула еще многие вопросы социально-экономического развития Бобруйска, в том числе внешнеторговое направление, экспорт товаров и услуг, импортозамещение, рост реальных доходов населения.

На заседании заслушали руководителей ряда бобруйских предприятий, которые рассказали о перспективах развития и стратегиях работы на 2022 год.