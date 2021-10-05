Итоги матчей хоккейного клуба “Бобруйск” с “Пинскими ястребами”
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Автор текста: Александр Анташкевич
Фотографии: Александр Анташкевич
Уверенная победа со счетом 9:2 и досадное поражение в овертайме 2:3.
Таковы итоги матчей хоккейного клуба "Бобруйск" с "Пинскими ястребами" в 13-м и 14-м турах "Париматч-Высшей лиги"
Фото Александра АНТАШКЕВИЧА
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