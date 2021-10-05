Уверенная победа со счетом 9:2 и досадное поражение в овертайме 2:3.

Таковы итоги матчей хоккейного клуба "Бобруйск" с "Пинскими ястребами" в 13-м и 14-м турах "Париматч-Высшей лиги"

Фото Александра АНТАШКЕВИЧА