Итоги контроля вступительной кампании-2022

Могилевской областной комиссией по контролю над ходом подготовки и проведения вступительных испытаний подведены итоги контроля за вторым этапом вступительной кампании – соблюдением учреждениями высшего и среднего специального образования порядка приема документов, проведения вступительных экзаменов и зачисления абитуриентов.

Отмечено, что при проведении вступительной кампании обеспечено предоставление абитуриентам равных возможностей и создание для них благоприятного морально-психологического климата.

Во вступительных испытаниях в 5 государственных учреждениях высшего образования области на бюджетные формы обучения (очную и заочную) приняли участие 3147 абитуриентов при плане набора 2548 человек, на 1161 платное место претендовали

913 человек.

Контрольные цифры приема на обучение за счет средств бюджета не выполнили 2 государственных учреждения высшего образования (недобор в целом составил 86 человек) и 1 среднего специального образования (75 человек) области.

Не выполнили планы приема на платное обучение

4 государственных учреждения высшего образования и 1 частное (недобор в целом составил 337 человек), а также 2 учреждения среднего специального образования (32 человека) области.

В ходе контроля выявлены отдельные нарушения и недостатки в работе приемных и предметных экзаменационных комиссий.

По итогам работы областной и контрольными комиссиями внесены ряд предложений на рассмотрение Государственной комиссии.

Олег Стригун, заместитель председателя Комитета государственного контроля Могилевской области