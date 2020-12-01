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Общество

Итоги конкурса «Игра по безопасности» подвели в Бобруйском районе

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Итоги конкурса «Игра по безопасности» подвели в Бобруйском районе

Итоги конкурса «Игра по безопасности», который проходил среди учащихся в учреждениях образования, подвели в Бобруйском районе.

Как сообщила инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Ольга Ковалькова, представители МЧС и работники отдела идеологической работы и по делам молодёжи  райисполкома подарили подарки ребятам и вручили дипломы за их труд и придуманные интересные идеи.

Первое место заняла Анна Рабова, учащаяся Туголицкой средней школы. Артем Артёмчик и Пётр Олифер  из Глушанского УПК детский сад-средняя школа за совместную работу заняли второе место. Третье место разделили Виктория Радовская (Туголицкая средняя школа ) и Вера Зуб (Бортниковский УПК ясли-сад средняя школа).

mogilevnews.by

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