Итоги конкурса «Игра по безопасности» подвели в Бобруйском районе
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Итоги конкурса «Игра по безопасности», который проходил среди учащихся в учреждениях образования, подвели в Бобруйском районе.
Как сообщила инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью Бобруйского ГРОЧС Ольга Ковалькова, представители МЧС и работники отдела идеологической работы и по делам молодёжи райисполкома подарили подарки ребятам и вручили дипломы за их труд и придуманные интересные идеи.
Первое место заняла Анна Рабова, учащаяся Туголицкой средней школы. Артем Артёмчик и Пётр Олифер из Глушанского УПК детский сад-средняя школа за совместную работу заняли второе место. Третье место разделили Виктория Радовская (Туголицкая средняя школа ) и Вера Зуб (Бортниковский УПК ясли-сад средняя школа).
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