Итоги конкурса детского рисунка «Пасхальная радость» подвели в Бобруйске
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В Бобруйске подвели итоги конкурса детского рисунка «Пасхальная радость». Как сообщает sobor.by, он проходил весной, однако в разгар первой волны коронавирусной инфекции подведение итогов решили перенести на осень.
Конкурс, в котором приняли участие 135 работ, проходил в четырех возрастных категориях, творчество детей от 4 до 18 лет оценивалось в трех номинациях – «Самая красочная и эмоциональная работа», «Семейный рисунок» и «Самая оригинальная работа». Победителям вручили дипломы и памятные подарки.
Работы победителей представлены на выставке в Центре «Покрова» Бобруйска.
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