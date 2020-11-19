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Общество

Итоги конкурса детского рисунка «Пасхальная радость» подвели в Бобруйске

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Итоги конкурса детского рисунка «Пасхальная радость» подвели в Бобруйске

В Бобруйске подвели итоги конкурса детского рисунка «Пасхальная радость». Как сообщает sobor.by, он проходил весной, однако в разгар первой волны коронавирусной инфекции подведение итогов решили перенести на осень.

Конкурс, в котором приняли участие 135 работ, проходил в четырех возрастных категориях, творчество детей от 4 до 18 лет оценивалось в трех номинациях – «Самая красочная и эмоциональная работа», «Семейный рисунок» и «Самая оригинальная работа». Победителям вручили дипломы и памятные подарки.

Работы победителей представлены на выставке в Центре «Покрова» Бобруйска.

mogilevnews.by

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