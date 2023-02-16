Итоги дня от «Бобруйск 360»
8 0
Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, Instagram, TikTok и Одноклассниках.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
Читайте
также
также
-
Итоги дня от «Бобруйск 360»
-
В средней школе №28 прошел конкурс по ОБЖ
-
Новые торгово-офисные центры, капремонт, итоги года. О чем еще говорили депутаты Бобруйска
-
Бобруйчан выслушают по вопросам ЖКХ
-
В Бобруйске прошел митинг, посвященный 34-й годовщине вывода советских войск из Афганистана
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости