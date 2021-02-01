Итоги деятельности пограничного ведомства подвели во Дворце Независимости

Итоги деятельности белорусского пограничного ведомства подвели сегодня во Дворце Независимости. Также во время встречи с председателем Госпогранкомитета Анатолием Лаппо Президент Беларуси утвердил новое решение на охрану Государственной границы в 2021 году.

– Прошлый год для всех нас был проверкой. Особенно для людей в погонах, в том числе для наших пограничных войск. Надо сказать, что в основном мы эту проверку выдержали. Пограничные войска по своей основной специальности, по направлению сработали немного лучше, чем другие силовые структуры. Но в целом нормально, – отметил Александр Лукашенко.

Глава государства перечислил основные вызовы, с которыми столкнулись пограничники. Среди прочих назвал незаконную миграцию, наркотрафик, контрабанду, противодействие террористическим устремлениям:

– Здесь тоже вроде бы и цифры неплохие. Дело в том, что мы защищаем не только Беларусь здесь на западе. Но это рубежи и Союзного государства. У России на западе больше охраняемой границы нет, кроме границы Беларуси. Поэтому мы уделяем серьезное внимание охране государственной границы.

Президент считает, что работу «на последнем метре нашей земли» заметно осложнила пандемия коронавирусной инфекции.

– Особенно для пограничников, таможенников, – уточнил он. – Но ситуация была управляемой. И пограничники, и таможенники действовали заодно. Управляемая ситуация в том плане, что всякие мои распоряжения быстро доводились до войск и исполнялись. Как никогда. Значит, армия и пограничные войска почувствовали, что надо защищать страну более основательно, серьезно. Поэтому реакция была соответствующей. Это хорошо, что в нужный момент мы можем собраться и, если нужно, ответить.

Обратил Александр Лукашенко внимание и на планы по совершенствованию пограничных войск:

– Появились новые пограничные заставы, маневренные группы. Вы мне отдельно доложите, везде ли мы создали маневренные группы там, где мы планировали. Вы же помните, что их вообще ликвидировали. Умные такие были, что нам, видите ли, они не нужны. Оказывается, нужны. Пусть небольшие, но в каждом пограничном отряде, группе должны быть эти маневренные группы для того, чтобы в любой момент, в короткий промежуток времени прикрыть нужный участок границы, помочь пограничным заставам.

Отдельно Глава государства высказался о региональной безопасности:

– Мы никогда не бряцали и бряцать оружием не собираемся. Мы, как и прежде, хотим быть островком безопасности в Европе. Страной, от которой идут только мирные инициативы. Это наша перспектива. Если кто-то не согласен, мы вынуждены будем отвечать. История нас учит тому, чтобы мы всегда были готовы ответить на любую провокацию.

Президент подчеркнул: зона ответственности пограничников – это более трех тысяч километров.

– Наша здесь ответственность не только за Беларусь, но и за россиян. И надо отдать должное, что уровень охраны нашими пограничниками зоны ответственности, я уверен, превосходит любую границу в мире. Мы понимаем, что граница – это зеркало, лицо любого государства. Я, наверное, могу спорить с любым, что нет такой охраны государственной границы в мире, как в Республике Беларусь. На этом уровне надо и поддерживать охрану государственной границы, – заключил Александр Лукашенко.