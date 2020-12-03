«История в деталях»: как в Бобруйске живут и работают инвалиды по зрению

В 1992 году в конце Десятилетия инвалидов Организации Объединенных Наций (1983—1992) Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией 47/3 провозгласила 3 декабря Международным днем инвалидов (International Day of Disabled Persons), с целью продвижение прав инвалидов во всех сферах общественной жизни, а также привлечение внимания широкой общественности к проблемам инвалидов. Мы погрузились в историю и узнали, как живут и работают инвалиды по зрению в Бобруйске.

На базе ликвидированного в 2018 году унитарного предприятия «Контакт-Бобруйск» ОО «БелТИЗ» открылся Бобруйский филиал УП «Светоприбор» ОО «БелТИЗ». Здесь было организовано 80 рабочих мест, из них 52 – для инвалидов по зрению.

В период адаптации к новым условиям работы оказывались всесторонние помощь и поддержка в освоении новых технологических процессов и электрооборудования.

У всех работников сборочного участка постоянные обозначенные укрупненным шрифтом рабочие места с местным освещением. На участке есть комната приема пищи, оснащенная современной бытовой техникой.

Работники успешно освоили операции по сборке новых видов продукции (выключателей, розеток и узлов к ним).

Обучены они и производству коробок и гофрированного картона, что позволило обеспечить дополнительной работой слесарей механосборочных работ – инвалидов II-III групп по зрению.

Сохранились производственные мощности для изготовления шнуров армированных и вилок отпрессованных. На этих процессах задействован и труд инвалидов по зрению.

Руководство унитарного предприятия «Светоприбор» ОО «БелТИЗ» ведет работу по благоустройству бобруйского филиала. Заменены все старые окна на стеклопакеты ПВХ, при входе в корпус установлены новые двери, проведен капитальный ремонт бытовых помещений, заасфальтирована дорога территории, установлены светильники по периметру здания, сделан ремонт помещения новой проходной, установлена газовая котельная. Здесь функционирует и кабинет социальной реабилитации, основные цели которого – комплексная реабилитация инвалидов по зрению, повышение качества и уровня жизни, создание условий для всестороннего развития незрячих и слабовидящих, оказание содействия в социально-бытовой, социально-психологической поддержке инвалидов. В кабинете реабилитации есть технические средства, программное обеспечение для ведения работы по социальной реабилитации инвалидов по зрению.

Трудящиеся в кружках по интересам «Письмо и чтение по Брайлю», «Пространственная ориентировка», «Домоводство и самообслуживание», «Основы компьютерных технологий» имеют возможность найти новые занятия. Ежегодно проводится конкурс по реабилитации «Я могу!». В нем инвалиды по зрению в различных номинациях демонстрируют умения писать и читать по системе Брайля, отвечают на вопросы, связанные со знанием компьютера, выполняют практические задания по владению тростью и передвижению с ее помощью в пространстве, распознают на ощупь сыпучие продукты, пришивают пуговицы и многое другое.

Ведется физкультурно-оздоровительная работа, направленная на пропаганду здорового образа жизни. Работники увлекаются шахматами, шашками, туризмом, плаванием, настольным теннисом для незрячих, скандинавской ходьбой.

Для оздоровления инвалидов по зрению организовано посещение бассейна «Лесной» на бесплатной основе два раза в неделю. Ежегодно в водноспортивном комплексе проводятся соревнования по плаванию среди работников филиала. Уже на протяжении нескольких лет им предоставляется возможность получить незабываемые впечатления и хорошее настроение от игры в боулинг. Мастерство игроков, сплоченность команд и стремление к победе – все это придает игре определенный вкус азарта и спортивный драйв. Для организации досуга работников филиала и занятий в кружках самодеятельного художественного творчества есть зрительный зал на 100 посадочных мест; конференц-зал, где проводятся мероприятия малых форм; холл с теннисными столами для незрячих (showdown).

Создан народный фольклорный коллектив «Квецень», участниками которого являются инвалиды I, II и III групп по зрению. Коллектив осваивает элементы хореографии, подбирает репертуар, костюмы. Благодаря этому «Квецень» неоднократно становился лауреатом фестиваля творчества инвалидов Союзного государства, республиканских фестивалей ОО «БелТИЗ» и Могилевской областной организации ОО «БелТИЗ».

Ежегодно проходит интеллектуальный турнир «Эрудит», по итогам которого формируется команда, принимающая участие в областном турнире ОО «БелТИЗ». Лучших игроков отбирают в состав областной команды для участия в республиканском турнире.

Для работников филиала организуют выступления творческих коллективов города, проводят викторины, праздничные мероприятия, посвященные красным датам календаря, развлекательные игровые программы, чествования юбиляров...

С 2010 года на базе унитарного предприятия «Контакт-Бобруйск» ОО «БелТИЗ» создан волонтерский отряд «Маяк», куда вошли работники предприятия, готовые оказывать помощь нуждающимся, инвалидам по зрению. С этого времени началось тесное сотрудничество с Красным Крестом, которое продолжается и сегодня.

Подготовил Виктор Чабан.