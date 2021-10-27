Истории еврейского Бобруйска. Наш город посетили участники областного семинара по развитию внутреннего туризма

27-28 октября на Могилевщине проходит выездной семинар «Развитие внутреннего туризма в Бобруйском, Кличевском, Круглянском районах и г. Могилеве». Его участники: представители туристических организаций, Министерства спорта и туризма, национального агентства по туризму, средств массовой информации. Сегодня гости посетили Бобруйск и познакомились с историческим колоритом города. Они побывали в выставочном зале, художественном музее, прошлись по Социалистической улице, посетили синагогу и поучаствовали в мастер-классе по приготовлению мацы и блюд еврейской кухни. В программе семинара – посещение культурных и исторических мест других районов Могилевщины, а также круглый стол.

Подробности читайте в 44 номере газеты "Бабруйскае жыццё", который выйдет 3 ноября.