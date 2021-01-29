Исследование по распространенности COVID-инфекции среди населения пройдет в Беларуси, сообщил журналистам координатор программ ВОЗ по инфекционным заболеваниям Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Беларуси Вячеслав Граньков.

"В ближайшее время в Беларуси при поддержке Всемирной организации здравоохранения пройдет значительное эпидемиологическое исследование, которое будет направлено на выявление процента населения, которое на сегодня имеет антитела в крови", - сказал Вячеслав Граньков.

Он добавил, что это исследование будет проходить не одномоментно, а на протяжении определенного времени. "Мы сможем посмотреть в динамике, как меняется распространенность инфекции среди населения", - отметил он.