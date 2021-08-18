Испытания продукции – гарант ее качества и залог успеха предприятия

Основной целью при производстве пищевой продукции является повышение ее качества и потребительского спроса. Задача эта непростая и многоплановая. Один из путей ее решения – непрерывный контроль сельскохозяйственного сырья и готовой пищевой продукции с помощью независимых аккредитованных лабораторий, которые имеют в своем арсенале современное высокотехнологичное и чувствительное оборудование, работают с применением арбитражных методов исследований и выдают объективные результаты испытаний. Одной из таких лабораторий является отдел испытаний Республиканского унитарного предприятия «Бобруйский центр стандартизации, метрологии и сертификации» (далее – Бобруйский ЦСМС).

Отдел испытаний аккредитован в Национальной системе аккредитации Республики Беларусь с 1994 года и является самостоятельным структурным подразделением Бобруйского ЦСМС.

Отдел испытаний соответствует критериям и требованиям ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий», процедуру перехода на который он с успехом прошел в 2020 году, попутно расширив свою область деятельности.

Отдел испытаний на платной основе проводит испытания пищевой, сельскохозяйственной продукции, воды питьевой, кормов и другой продукции на соответствие требованиям международных документов, межгосударственных и государственных стандартов, технических регламентов Таможенного союза и ЕАЭс, др. ТНПА, устанавливающих требования по обеспечению безопасности продукции, охраны здоровья и окружающей среды в соответствии с облас­тью аккредитации.

Отдел испытаний имеет ряд высокотехнологично оснащенных лабораторий, таких как:

– лаборатория иммуноферментного анализа;

– радиологическая лаборатория;

– лаборатория хроматографии, в т.ч. жидкостной, газовой, тонкослойной;

– микробиологическая лаборатория;

– лаборатория атомно-абсорбционной спектрометрии и инверсионной вольтамперометрии;

– лаборатория физико-химических методов анализа.

Все лаборатории оснащены современными средствами измерений и высокоточным испытательным оборудованием, на котором трудятся высококвалифицированные специалисты.

Наши специалисты постоянно повышают квалификацию на различных курсах переподготовки, принимают участие в тренингах, семинарах, стажировках по различным направлениям деятельности в рамках своей специализации по выполняемым в отделе работам.

С целью подтверждения правильности и достоверности своих результатов испытаний отдел испытаний постоянно принимает участие в программах проверок квалификации и межлабораторных и контрольных сличениях. Специалисты отдела подтвердили свою квалификацию, получив положительные результаты.

В микробиологическом отделении отдела испытаний Бобруйского ЦСМС проводятся испытания образцов пищевых продуктов, воды питьевой, кормов для животных, др. поступающая продукция проверяется на соответствие требованиям нормативных правовых актов по микробиологическим показателям. Отделение оснащено всеми необходимыми оборудованием и материалами, соответствующими современным требованиям в области лабораторной испытательной деятельности. В компетенцию отделения входит выявление таких микроорганизмов, как бактерии группы кишечной палочки, стафилококки, плесневые грибы, клостридии и т. д., а также ряд патогенных микроорганизмов, включая бактерии рода сальмонелла и листерия. Кроме того, проводятся испытания по выявлению гельминтов в плодоовощной и рыбной продукции. Работа проводится квалифицированным персоналом, который стремится всячески развивать профессионализм, внедрять в практику новые методы и технологии, а конечной целью своей деятельности считает здоровье и благополучие каждого человека.

В отделе испытаний имеется высокоточный атомно-абсорбционный спектрометр высокого разрешения со сплошным источником спектра ContrAA 700 для проведения количест­венного мультиэлементного микроанализа образцов продовольственного сырья, пищевых продуктов и питьевой воды.

С целью расширения области аккредитации отдела и внедрения более прогрессивных методов испытаний были освоены методики определения кальция, меди, железа, магния, марганца, калия, натрия и цинка методом атомно-абсорбционной спектрометрии на атомно-абсорбционном спектрометре ContrAA 700 в кормах и комбикормах (ГОСТ 32343-2013 «Корма, комбикорма. Определение содержания кальция, меди, железа, магния, марганца, калия, натрия и цинка методом атомно-абсорбционной спектрометрии») на соответствие требованиям технического рег­ламента Республики Беларусь «Корма и кормовые добавки. Безопасность» (ТР 2010/025/BY), ветеринарно-санитарных правил обеспечения безопасности кормов, кормовых добавок и сырья для производства комбикормов, утв. постановлением Минсельхозпрода РБ от 10.02.2011 №10. Внедрены также методы определения содержания железа в масле растительном, натрия и калия – в соковой продукции. Внедрен в работу и ГОСТ 31870-2012 «Вода питьевая. Определение содержания элементов методами атомной спектромет­рии» для определения массовой концентрации элементов в воде питьевой, в т.ч. расфасованной в емкости; определения токсичных элементов и других металлов и неметаллов в молочной, мясной и соковой продукции, в т.ч. предназначенной для детского и специализированного питания на соответствие ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции», ТР ТС 027/2012 «О безопасности отдельных видов специализированной пищевой продукции, в т.ч. диетического лечебного и диетического профилактического питания».

Лаборатория хроматографии оснащена жидкостным хроматографом Agilent 1200, газовым хроматографом «Кристалл 5000.1», на которых проводятся испытания пищевой продукции методами жидкостной и газовой хроматографии по определению остаточных количеств пестицидов, микотоксинов, бензапирена, консервантов, синтетических красителей и др.

Проводятся отделом испытаний определение физфакторов на рабочих местах и многое другое.

Заказчиками работ по испытаниям продукции на сегодняшний день выступают, как правило, юридические лица (предприятия всех форм собственности), а также фермерские хозяйства и частные лица, производящие продукцию или оказывающие услуги по ее реализации.

Наряду с испытаниями пищевой и сельскохозяйственной продукции отдел испытаний проводит контроль качества строительных материалов и услуг.

На современном оборудовании проводятся испытания по контролю качества строительных материалов и изделий, а именно: на прессах определяется прочность бетона разрушающим методом, климатической камерой определяется морозостойкость различных марок бетонов, а также на современных приборах определяются водопоглощение и -непроницаемость различных марок бетонов, изготавлива­емых строительными организациями. Кроме бетонов, растворов, могут проводиться испытания различных строительных изделий – кирпича, плитки тротуарной, бордюров и т. п.

Есть возможность проводить испытания различных видов песка строительного, используемого при строительстве дорог.

Отдел испытаний аккредитован на право проведения механических испытаний принадлежностей для ведения работ на высоте. Это и безлямочные и лямочные предохранительные пояса, привязи, обвязки, стропы к поясу, страховочные канаты, лестницы переносные и подвесные, используемые даже в электроустановках и т.п.

Жизнь человека бесценна, поэтому необходимо проводить проверки такого снаряжения согласно правилам по охране труда.

Сегодня любая проблема или необходимость срочного проведения испытаний каких-то образцов или материалов рассмат­ривается нами как возможность и получить заказчика, и оказать соответствующую по качеству услугу, и получить финансовые выгоды для всех сторон.

Осваивать и внедрять новое и прогрессивное нужно в своих регионе, городе, сотрудничая с потенциальными заказчиками, чтобы с течением времени родной город только расцветал и мог демонстрировать свои достижения в различных областях хозяйственной деятельности, а также гордился людьми, которые всего этого достигли и все это воплотили в жизнь.

Качественная продукция – залог успеха вашего предприятия, а наши испытания – гарант качест­ва вашей продукции!