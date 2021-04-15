Исповедь старого коммунальщика. Поздравляем с 85-летием Эдуарда Семеновича Бузака

Он родился в городе на Березине в далеком 1936 году. И, по его словам, лишь на три года покидал Бобруйск в связи со службой в армии. Вся послевоенная история развития города проходила, как говорится, на его глазах. Эдуард Семенович не был сторонним наблюдателем, он много и плодотворно работал на благо любимого Бобруйска. В 1982-м его назначили генеральным директором городского объединения жилищно-коммунального хозяйства. А в 1988-м он возглавил «Водоканал» на доб­рые десять лет и еще столько же работал заместителем директора.

Много воды утекло, и вся с пользой

Придя в довольно заброшенный «Водоканал», центральная производственная база которого находилась у самой железной дороги, он практически поставил его на ноги, превратив в территорию, которую сегодня с интересом рассматривают в окна проезжающие в поездах пассажиры. Но главное, чему уделил внимание, были, конечно, многие технологические объекты, существенное повышение их надежности.

Забегая вперед, скажу сразу: работа нашего героя многократно отмечалась различными дипломами и грамотами, знаками и медалями, среди которых «Победитель социалистического соревнования» 1974, 1976, 1979 годов, «Отличник гражданской обороны», «За трудовое отличие». В 1986 году он был занесен на республиканскую Доску почета штабом ГО республики как лучший начальник коммунально-технической службы. Как вспоминал Эдуард Семенович, его дважды представляли к присвоению звания «Заслуженный работник сферы обслуживания», но в 1975 году оказалось «рано», а в 1996-м – «поздно». Так что обошелся он знаком министерства «Почетный работник ЖКХ».

Цитата героя: «Коммунальная отрасль, как никакая другая, существует для человека, для его комфортного быта. И это не я придумал, я только повторил то, что сказал П.М. Машеров при назначении Артура Иосифовича Безлюдова на пост министра-коммунальщика. Петр Миронович, напутствуя его на эту должность, подчеркнул, что он идет туда, с чем человек живет от рождения до последнего вздоха. И это действительно так: человек родился – счастливый отец идет к коммунальщикам за цветами; потом живет в том быту, который обеспечивает ему отрасль; наконец, в «последний путь» его тоже провожают не без помощи коммунальной сферы».

И снег становился белым…

В отрасль Эдуард Семенович пришел в 1959 году, оформившись в отдел коммунального хозяйства горисполкома на должность инженера по благоустройству. Только завершился послевоенный восстановительный период, страна и город интенсивно возрождались, велось живейшее жилищное строительство, проводились работы по благоустройству, началась масштабная газификация. Это сегодня в каждой квартире газовая плита, а в то время печи были на дровах, торфе и угле. Почти каждый многоэтажный дом, каждое здание отапливались из отдельных котельных, а квартальные только появлялись. За год в Бобруйске сжигалось до 30 тысяч тонн каменного угля – зимой люди не видели из-за оседавшей копоти белого снега.

Председателя горисполкома того времени Николая Семеновича Рязанцева без преувеличения можно было назвать человеком-машиной. Работая в условиях, когда государством были введены экономические санкции на «излишест­ва» в органах управления, когда мэр был лишен даже служебного автомобиля, его можно было встретить в любое время суток далеко от кабинета: задолго до начала рабочего дня он инспектировал городские стройплощадки и нередко затемно возвращался общественным транспортом домой. Это, безусловно, дисциплинировало работников аппарата управления и других подчиненных.

Цитата героя: «Я проживал в районе станции Бобруйск, на работу ходил через городской парк пешком. А там готовилась площадка, на которой потом появился стадион имени Прокопенко, и это был объект, который я курировал. Площадку планировала МДС-11, а в парке работали «Дормост», зеленхоз, ремстройконтора и другие организации, подведомственные отделу коммунального хозяйства. Бывало, я появлялся на площадке пораньше, чтобы вовремя успеть и в отдел. Но Николай Семенович уже был на объекте и, как всегда, со своим видением проблем. Такая практика дисциплинировала настолько, что я стал приходить еще раньше, чтобы успеть ­осмотреться, быть готовым к возможной встрече с начальством и компетентно проинформировать по возникшим вопросам. И такой метод был не исключением, а правилом у нашего мэра».

Тем временем в 1961-м началась хрущевская реформа советских и партийных органов управления. Н.С. Рязанцев был направлен на работу в Могилевский промышленный обком КПБ заведующим отделом. Его место занял Н.И. Юдин, а спустя два года его сменил И.В. Тимончик.

Остряки тогда по созвучности фамилий Варивончика и Тимончика назвали Бобруйск «маленьким Вавилончиком», наверно, по аналогии с древним городом, известным своим столпотворением, а также… отсутствием человеческого взаимопонимания. Хотя, следует признать, оба они – и Варивончик, и Тимончик – тоже немало сделали для города.

И снова цвели каштаны

Цитата героя: «Послевоенных руководителей коммунальных предприятий, бесспорно, отличало не высокое образование, а высокие организованность и ответственность за взятые на себя обязанности сделать быт горожан достойным».

Например, как вспоминал Эдуард Семенович, директор конторы «Дормост» Б.И. Лашкевич, в соответствующей анкетной графе писавший «лесопромышленник», организовал в городе строительство бетонных мостов через Бобруйку. Более того, на полях аж Бегомльского района он наладил сбор камня, который на лошадях вывозил на пристань Броды и баржами доставлял в Бобруйск, где его кололи на шашку и ­мостили улицы Интернациональную, Комсомольскую, а также Кирпичную, Новокрайнюю и другие.

Ветеран еще помнил, как варили асфальт в котлах для асфальтирования Социалистической в районе сквера имени Бахарова. Но сильнее отпечатался в памяти момент, когда на какой-то свалке был найден асфальтосмеситель, привезенный в Бобруйск, восстановленный, смонтированный и пущенный в работу, – с него началось массовое приведение в порядок городских улиц.

Много лестных слов говорил он о директоре зеленхоза того времени Марке Дмитриевиче Овсянике. Это в его бытность была создана такая база, которая обеспечивала город саженцами, рассадой без завоза со стороны, за исключением, возможно, каких-то экзотических растений. В теплицах площадью всего чуть более 600 квадратных метров выращивались цветы на срез и в широком ассортименте цветочная рассада. Сегодняшние каштаны на улицах города – тоже заслуга коллектива того времени.

В Еловиках был создан участок питомника для каштанов, а посадочный материал в своем большинстве скупался чуть ли не поштучно у ребят, собиравших красивые плоды. Преемник Овсяника И.Ф. Шацило четко вел оставленное хозяйство, а поднял его на новую высоту Я.В. Брильков – дипломированный лесник, создавший на улице Кирова в бывшем «саду Быкова» огромный комплекс теплиц.

Народ и армия едины

С военными у городских властей никогда не было никаких трений, если не считать частные конфликты, имевшие место при перегоне танков из крепости, где в послевоенные годы были дислоцированы танковые части, а их учебный центр находился в Киселевичах. Танкистам приходилось использовать для этих целей улицы Володарского, Куйбышева и другие. Точно так доставляли неудобства бобруйчанам и передвижения зенитно-ракетного полка, который гонял свою технику в район сосредоточения через весь город по улице Гоголя. Со временем эти проблемы разрешились и город стал спать более спокойно. Большую роль в этом сыграл в то время начальник гарнизона, заместитель командарма, ­генерал-майор Устинов.

Цитата героя: «Сосуществуя рядом с таким гарнизоном, как бобруйский, конечно, народ и армия – то есть город и многочисленные войсковые части – были едины. Случались в гарнизоне затруднения – Бобруйск приходил на выручку, в городе появлялись проблемы – военные оказывали помощь. Сколько моторесурса было в свое время затрачено в зимнее время на расчистку городских улиц от снега! Бескорыстно обустраивалось ­аэродромно-строительным батальоном и озеро в городском парке. Город в долгу не оставался: в открытых военных городках проводились дорожные работы, а в Киселевичах было профинансировано создание мемориала в честь танкистов-­днепровцев. Особенно тесными и теплыми взаимоотношениями был отмечен период, когда командирами дивизий были генералы А.В. Долгих и Ю.И. Ночевкин».

…Немало лет зная Эдуарда Семеновича, часами мог слушать его интереснейшие рассказы о нашем городе, о его людях. Но как только дело доходило до уточняющих вопросов о нем самом, о его роли в том или ином событии, ветеран чуть ли не замыкался в себе. И только однажды под напором «Отчего?» и «Почему?» он признался: «Вообще-то не люб­лю публичности, не хочу быть ни героем, ни жертвой». Я не пошел против этих чувств Эдуарда Семеновича, приведя цитаты из его размышлений исключительно как главного действующего лица очерка. Но разве меньше от этого стало героического в его обыденной жизни?

Александр Казак. Фото автора.

P.S. Руководство и весь коллектив делового клуба «Кіраўнік» сердечно поздравляют с прекрасным юбилеем своего одного из самых активных коллег, желают больше источников вдохновения и жизненной энергии, моря здоровья и душевного равновесия, фонтанами бьющих уважения и любви окружающих. С праздником, уважаемый Эдуард Семенович!