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Референдум 2022

Исполнить гражданский долг и побывать на празднике. Отличное настроение дарят избирателям в Центре дополнительного образования детей и молодежи

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Исполнить гражданский долг и побывать на празднике. Отличное настроение дарят избирателям в Центре дополнительного образования детей и молодежи

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