Исполнить гражданский долг и побывать на празднике. Отличное настроение дарят избирателям в Центре дополнительного образования детей и молодежи
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