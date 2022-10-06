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Испания и ФРГ хотят построить к 2025 году газопровод Midcat через Пиренеи

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Испания и ФРГ хотят построить к 2025 году газопровод Midcat через Пиренеи

Германия и Испания заявляют о намерении построить к 2025 году трубопровод Midcat, соединяющий Пиренейский полуостров с Францией. Об этом сообщает испанское информационное агентство Europa Press.

Этот вопрос обсуждался во время встречи премьер-министра Испании Педро Санчеса и канцлера Германии Олафа Шольца в портовом испанском городе Ла-Корунья. По итогам встречи они призвали все вовлеченные стороны обсудить возможность строительства Midcat. Таким образом Мадрид и Берлин хотят оказать давление на французского лидера Эммануэля Макрона, так как он пока не высказался в поддержку проекта.

Франция выражает беспокойство, что строительство Midcat плохо отразится на борьбе с изменением климата. Париж считает лучшей альтернативой возведение терминалов для приема танкеров с газом из стран Персидского залива или США.

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