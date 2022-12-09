Искусственное дробление бизнеса обернулось для бобруйского бизнесмена возбуждением уголовного дела за неуплату налогов в крупном размере

Бобруйская коммерческая структура, осуществляющая сдачу в аренду недвижимого имущества, недоплатила в бюджет более 600 тыс. рублей налогов за счет использования противоправной схемы «дробления бизнеса».

- Установлено, что директор фирмы в целях незаконной минимизации налоговой нагрузки зарегистрировал аффилированное предприятие и двух индивидуальных предпринимателей, распределил между ними выручку и искусственно создал условия для применения ими упрощенной системы налогообложения, - сообщили в КГК.

В результате неправомерного применения в 2016-2021 годах специального режима налогообложения бизнесмен недоплатил в бюджет налог на прибыль и налог на добавленную стоимость на общую сумму более 600 тыс. рублей.

Также при проверке коммерческого предприятия установлены факты выплаты зарплаты «в конверте»: ежемесячно работники получали серую зарплату в сумме от 150 до 300 руб. без уплаты подоходного налога и отчислений в ФСЗН.

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