Искренние слова соболезнования
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Бобруйский городской исполнительный комитет, Бобруйский городской Совет депутатов, администрация Первомайского района города Бобруйска выражают глубокие соболезнования управляющему делами администрации Первомайского района Александру Семеновичу Одиноченко в связи с постигшим его горем – смертью матери.
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