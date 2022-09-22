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Общество

Искренние слова соболезнования

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Искренние слова соболезнования

Бобруйский городской исполнительный комитет, Бобруйский городской Совет депутатов, администрация Первомайского района города Бобруйска выражают глубокие соболезнования управляющему делами администрации Первомайского района Александру Семеновичу Одиноченко в связи с постигшим его горем – смертью матери.

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