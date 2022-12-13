Исаченко: задача власти в регионе — создать систему, при которой каждый будет эффективным для страны

Задача власти в регионе - создать систему, при которой каждый будет эффективным для страны. Такое мнение в интервью корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко.

По словам Анатолия Исаченко, уходящий 2022 год выдался непростым. "Были вызовы, санкционное давление, которое оказано на нашу страну и в частности на нашу область. Но, несмотря на все сложившиеся обстоятельства, мы отработали этот год достойно: благодаря работе правительства, поддержке главы государства, вкладу сотрудников Могилевского облисполкома. Итог виден - все предприятия стабильно работают", - сказал он.

Губернатор Могилевской области отметил, что в работе предприятий региона были небольшие трудности. "Где-то с поставками, реализацией. Особенно сложная ситуация сложилась в деревообработке. Однако сейчас мы видим, что самый острый момент пройдем, постепенно выходим на позитив. У нас есть деревообрабатывающие предприятия с иностранным, литовским капиталом. Учредитель подтвердил желание продолжать работать: политика политикой, а экономика экономикой, - рассказал он. - В отношении лесхозов тоже есть результаты и подъемы. Видим положительную динамику. Есть еще проблемные места, но мы продолжаем над ними работать. В целом в экономике нашего региона ситуация стабильная и полностью управляемая".

Сегодня, спустя ровно год, как Анатолий Исаченко вступил в должность председателя Могилевского облисполкома, он видит проблемные места в регионе и настраивает команду на улучшение результатов работы.