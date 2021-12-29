Исаченко: в нашей стране каждый ребенок может быть волшебником

В нашей стране каждый ребенок может быть волшебником. Таким мнением поделился председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время губернаторской елки во Дворце культуры области, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вам, дорогие ребята, повезло родиться и жить в нашей прекрасной Беларуси, - обратился он к юным жителям региона. - У вас и ваших сверстников есть все возможности получить хорошее образование, заниматься творчеством, спортом, реализовать свои таланты. У нас мирная и спокойная страна. Страна, в которой каждый из вас может быть немного волшебником. Нужно только прилежно учиться, слушаться старших, любить своих близких, свою Родину и тогда все ваши добрые мечты непременно сбудутся. Верьте в себя и свои силы".

Анатолий Исаченко также отметил, что ему очень приятно быть сегодня на этом сказочном празднике и видеть на лицах детей счастливые улыбки. "У нас, взрослых, немало поводов вами гордиться, - сказал он. - Вы успешно участвуете в международных и республиканских конкурсах, соревнованиях, олимпиадах. Вы растете умными и добрыми. Желаю вам исполнения всех желаний, чтобы ваша дорога в жизнь была широкой, светлой и счастливой".

Традиционная губернаторская елка собрала порядка 630 участников со всей области. На праздник приехали ребята в возрасте от 8 до 14 лет, которые отличились в учебе, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях - все те, кто защищает честь учреждений образования Могилевской области на всевозможных состязаниях и олимпиадах. Также на мероприятие приглашены ребята, которые проявляют активную жизненную позицию. Каждого ждал большой сладкий подарок и увлекательное интерактивное представление "Королевство новогодних сказок", подготовленное силами творческих коллективов Дворца культуры.

Ребята увидели сказку, лейтмотивом которой стали дружба и взаимовыручка. Именно они помогли главным героям преодолеть все трудности и испытания. "Сюжет новогоднего представления построен на путешествии по сказкам, - рассказал художественный руководитель учреждения культуры Владислав Шевцов. - Наши зрители познакомились с героями пяти любимых детских историй. В поисках лучей волшебной новогодней звезды счастья актеры отправились вместе со зрителями в сказочное путешествие и преодолели все преграды, которые на их пути создали Урсула, Малефисента, Гримхильда, Червовая и Снежная королевы. Все эти испытания только укрепили их дружбу".

На большой областной праздник из Мстиславского района приехали 14 ребят - представители 13 учреждений образования. Среди них - учащаяся 8 класса средней школы №2 Мстиславля 14-летняя Мария Лазарева. "Я здесь потому, что у меня есть успехи в учебе: участвую в районных олимпиадах по языкам - русский, белорусский, английский, - делится Маша. - Активно участвую в общественной жизни школы. Также много выступаю в Доме детского творчества и Доме культуры, танцую в народно-хореографическом ансамбле "Василек". В прошлом году я не попала на губернаторскую елку, но в этом поставила цель обязательно сюда приехать - и все получилось!"

"Могилевская область богата на таланты, потому что у нас работают прекрасные педагоги, - поделился начальник главного управления по образованию Могилевского облисполкома Андрей Заблоцкий. - Сегодня на этом празднике собрались не все лучшие дети нашего региона, их гораздо больше. У нас все ребята замечательные, умные и одаренные. А наша задача - развивать их таланты и способности. Для детей очень важно устраивать такие торжества. Ведь с детства каждый мечтает и ждет самый главный в своей жизни после дня рождения праздник - Новый год. Потому что ребенок с нетерпением ждет чуда, прихода Деда Мороза с подарками, реализации новых идей и планов, а также самых несбыточных желаний, которые вынашивались в течение всего года. И Новый год - время, когда дети хотят получить подарки, новые впечатления, знакомства, друзей, эмоции и просто радоваться жизни".