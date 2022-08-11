Исаченко: для развития региона необходимы инвестиции, экспорт и потребительский рынок

Для развития региону в первую очередь необходимо выдержать три основных направления: инвестиции, экспорт и потребительский рынок. Такое мнение высказал председатель Могилевского облисполкома Анатолий Исаченко во время подведения итогов социально-экономического развития и исполнения бюджета области за первое полугодие 2022 года, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для развития региона надо выдержать три основных направления: инвестиции, экспорт и потребительский рынок, - сказал Анатолий Исаченко. - Нам надо вкладываться, но делать это разумно, чтобы получать отдачу. Ресурс в стране есть - надо работать".

По словам председателя облисполкома, несмотря на усиление санкционного давления ситуация в области остается стабильной и управляемой. "Нам удалось решить важнейшую задачу - сохранить практически бесперебойную работу предприятий и трудовые коллективы. По итогам работы за январь - июнь в регионе обеспечено выполнение четырех из восьми показателей. Это номинальная начисленная среднемесячная зарплата (113%), совокупные поступления доходов в консолидированный бюджет области (Br118,7 млн), объем производства импортозамещающих товаров ($440 млн) и снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции (минус 1,8)", - отметил губернатор.

Сохраняется устойчивое положение на рынке труда. Так, регион за пять месяцев сработал с положительным с финансовым результатом. Чистая прибыль составила Br253 млн. Снижено количество убыточных организаций. Как результат - рост доходов бюджета, что позволяет выполнять региону все бюджетные обязательства. Социальная сфера и иные отрасли финансируются планомерно и в полном объеме, продолжается выделение средств на строительство важнейших социальных и инфраструктурных объектов.

"Ситуация на внешних рынках оказала влияние на положение дел в промышленности, - обратил внимание Анатолий Исаченко. - По ряду предприятий есть определенные сложности, связанные в первую очередь с разрывом логистических цепочек поставок сырья и комплектующих изделий, потерей некоторых премиальных рынков сбыта, приостановкой или полной блокировкой расчетов с контрагентами, образовавшимся дефицитом оборотных средств. В сложившейся ситуации многие предприятия смогли оперативно переориентировать экспорт и выстроить новые логистические цепочки. Вместе с тем в одинаковых условиях хозяйствования одни пытаются найти выход и действуют, а другие выбрали выжидательную позицию".

Губернатор обратил внимание и на развитие строительной сферы, где необходимо наверстывать отставание по вводу жилья, а также обеспечить безусловное освоение средств госинвестпрограмм. "Выполнение показателя строительной отрасли положительно скажется на выполнении задания по инвестициям в основной капитал, - подчеркнул он. - Для этого нам необходимо по всем направлениям, включая социальную сферу, провести полную ревизию строящихся объектов и обеспечить неукоснительное соблюдение графиков строительства. По каждому региону надо пересмотреть все реализуемые и планируемые к реализации проекты, изыскать дополнительные источники финансирования".

По словам председателя облисполкома, работа пока строится на уже имеющихся ресурсах, которые выделяет бюджет. Однако необходимо усиленно искать дополнительные ресурсы, которые действительно есть. "Один из источников роста инвестиций в основной капитал - увеличение строительства арендного жилья, - отметил Анатолий Исаченко. - Застройщиками таких квадратных метров должны выступать не только УКСы, но и крупные промышленные организации. Тем самым будет достигнуто несколько важных целей: обеспечим жильем людей, нарастим объем инвестиций, закрепим молодые перспективные кадры на предприятиях, ведь зарплата и жилье - лучшая для них мотивация".

Стоит также задача нарастить объемы животноводства и растениеводства с выходом в этом году на темп роста примерно 105% к уровню прошлого года, ведь для этого в области есть все необходимое. Губернатор сориентировал руководителей не прикрываться санкциями, которые по большому счету играют для сельского хозяйства только положительную роль: производи и продавай продукцию. "Практически нет ни одного направления в сельском хозяйстве, которое не имело бы рентабельности: по животноводству, молоку она составляет 40%, по зерну, кукурузе - от 50% до 80%, по картофелю ниже 60% не опускается. Поэтому надо напрягаться и работать", - подытожил Анатолий Исаченко.

В заседании облисполкома приняли участие заместитель премьер-министра Анатолий Сивак, министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович, представители других профильных министерств и ведомств, руководители крупных предприятий и районов Могилевской области.