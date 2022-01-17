Ирина Рынейская обсудила с трудовыми коллективами изменения и дополнения в Конституцию

Депутатат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская встретилась сегодня с трудовыми коллективами Бобруйского регионального узла почтовой связи и типографии им.А.Т.Непогодина. Во время встречи подробно обсудили изменения и дополнения в Конституцию.