Ирина Рынейская обсудила с трудовыми коллективами изменения и дополнения в Конституцию
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Депутатат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Ирина Рынейская встретилась сегодня с трудовыми коллективами Бобруйского регионального узла почтовой связи и типографии им.А.Т.Непогодина. Во время встречи подробно обсудили изменения и дополнения в Конституцию.
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