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Общество

Ирина Рынейская: «Белая Русь» стала реальной движущей силой гражданского общества

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Ирина Рынейская: «Белая Русь» стала реальной движущей силой гражданского общества

За более чем 15 лет работы респуб­ликанское общественное объединение «Белая Русь» стало реальной движущей силой гражданского общества. Инициатива о создании партии – взвешенное решение, востребованное временем. К настоящему моменту у объединения есть ресурсы для отстаивания политических интересов в стране: опыт управленческой работы, готовность эффективно и системно работать на благо белорусского общества и государства, – поделилась мнением Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, член Республиканского Совета РОО «Белая Русь».

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