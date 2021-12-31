Ирина Русакович: сегодня достижения нашей страны прочно связаны с Конституцией

«Действующая Конституция, является высшим правовым отражением закономерностей развития белорусского общества, – констатировала председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович. – Она действительно Основной Закон жизни нашего общества, и в этом заключается ее значительный созидательный потенциал, который еще предстоит полностью реализовать путем внесения изменений и дополнений на предстоящем Референдуме».

Идеалы свободы, равенства и согласия, стремление занять достойное место в мировом сообществе, ответственность перед нынешним и будущими поколениями — вот основные принципы нашей страны. Почти два десятилетия Конституция Беларуси является стержнем национальной политико-правовой системы, фундаментом, на котором базируется все законодательство, правоприменительная практика, а также процесс государственно-правовых преобразований и развития страны.

«Обнародованный проект изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь требует детальной проработки со стороны общества, - отметила председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь». – Очень важно отрегулировать на основе закрепления четкой компетенции систему органов государственного управления, их взаимодействие с институтами гражданского общества, в т.ч. общественными объединениями. Сегодня мы сталкиваемся со многими внутренними и внешними проблемами, как, впрочем, и другие государства. В условиях неустойчивого развития общества новая Конституция может выступить своеобразным драйвером в решении многих сложных ситуаций в политике, экономике, социальной сфере. Все зависит от того, насколько правильно и точно каждый гражданин будет реализовывать ее положения, от того, как мы организуем свою жизнь в соответствии с положениями новой Конституции.

Ирина Русакович подчеркнула: ряд предложенных изменений и дополнений в Конституцию позволяет по-новому трактовать содержание функций государства, определять принципы взаимоотношений между государственными органами, общественными объединениями и гражданами, шире привлекать институты гражданского общества к решению государственно-значимых задач.