Ирина Русакович поздравила бобруйчан с наступающими новогодними и рождественскими праздниками

Председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирина Русакович в преддверии Нового 2022 года обратилась с поздравлениями к бобруйчанам.

«Новый год и Рождество Христово самые добрые и семейные праздники любимые с детства, они дарят всем нам удивительную атмосферу тепла и добрых перемен. Уходящий год запомнился многим яркими моментами, важными изменениями, значимыми проектами и достижениями во всех сферах нашей жизни. Общими силами, единым большим коллективом Ленинской районной организации города Бобруйска Республиканского общественного объединения «Белая Русь» мы продолжили обновлять и преображать наш регион. Немало было сделано и еще больше предстоит сделать, чтобы перемены к лучшему заметил и почувствовал каждый житель нашего города», - отметила Ирина Русакович.

Подводя итоги уходящего года, председатель Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь» поблагодарила всех бобруйчан за плодотворную работу на благо и во имя процветания нашего города, области и страны, за настойчивость, ответственность, здравомыслие, неугасимое стремление развивать регион.

«Уверена, что в год 635-летия со дня основания нашего родного Бобруйска все вместе мы добьемся еще большего. От всей души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и благополучия! Пусть осуществятся все ваши сокровенные мечты и каждый день нового, 2022 года будет согрет добром и любовью!», - обратилась к бобруйчанам Ирина Русакович.