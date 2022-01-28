Ирина Русакович о ежегодном Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию
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Ирина Русакович, председатель Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО "Белая Русь" : "Я ожидаю, что во время Послания Президент ещё раз, с той особой энергетикой, присущей только ему, повторит, что белорусы должны быть вместе. Чтобы после мы смогли донести до каждого силу его слова и духа. Если же говорить о поправках в Конституцию, то мне бы хотелось, чтобы на Всебелорусском народном собрании максимально масштабно было представлено гражданское общество".
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