Ирина Русакович о ежегодном Послании Президента к белорусскому народу и Национальному собранию

Ирина Русакович, председатель Ленинской районной организации г. Бобруйска РОО "Белая Русь" : "Я ожидаю, что во время Послания Президент ещё раз, с той особой энергетикой, присущей только ему, повторит, что белорусы должны быть вместе. Чтобы после мы смогли донести до каждого силу его слова и духа. Если же говорить о поправках в Конституцию, то мне бы хотелось, чтобы на Всебелорусском народном собрании максимально масштабно было представлено гражданское общество".