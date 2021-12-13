Ирина Русакович: необходим импульс для дальнейшего развития гражданского общества в Беларуси

В нашей стране гражданское общество не ослабляет, а укрепляет государство, являясь своеобразным фундаментом. Этой теме была посвящена встреча председателя Ленинской районной организации Бобруйска РОО «Белая Русь» Ирины Русакович с коллективом государственного учреждения «Хоккейный клуб Бобруйск».

Вклад граждан в решение вопросов местного значения быстро и существенно возрастает, когда общественные организации и органы местного управления совместно начинают строить реальные механизмы взаимодействия. При общении с коллективом хоккейного клуба были обозначены основные направления работы общественного объединения, его значимость и необходимость в современных условиях. Примером такой работы является деятельность Ленинской районной организации г.Бобруйска РОО «Белая Русь», направленная на объединение актива, а также создание благоприятных условий для гражданской инициативы.

Как отметила Ирина Русакович, важнейшей задачей гражданских инициатив является трансформация поведенческих и ценностных установок граждан, повышение гражданской культуры, получение нового социального опыта (опыта самоорганизации и совместного решения насущных проблем), повышение доверия, солидарности внутри общества, а также между представителями власти и гражданами.

Сегодня все большую роль начинают играть формирующиеся и развивающиеся институты гражданского общества, в частности, гражданские инициативы, которые аккумулируют энергию общественно-активного населения и выражают интересы различных слоев и групп населения. Так в результате слаженного взаимодействия местных органов управления, трудовых коллективов и общественных организаций по увековечиванию памяти Народного учителя БССР, Почетного гражданина г.Бобруйска, ветерана Великой Отечественной войны Аскерко Федора Федоровича на здании филиала БНТУ «Бобруйский государственный автотранспортный колледж» была установлена памятная доска с его барельефом.

– Сильное государство невозможно без сильного гражданского общества, необходим импульс для дальнейшего его развития в Беларуси, – подчеркнула Ирина Русакович. Гражданское общество должно, совместно с государством, организовать легитимную систему взаимоотношений между народом и властью, на основании которой становится возможным эффективное управление страной.

по материалам Mogilevnews