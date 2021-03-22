IQ выше, чем у Эйнштейна. 9-летняя девочка с аутизмом окончила школу и поступила в два университета

У Адхары Майте Перес Санчес из Мексики уровень IQ составляет 162 балла (это больше, чем у Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга). В 9 лет девочка-вундеркинд поступила сразу в два университета на инженерные специальности, о чем написали многие мировые СМИ. Планы на будущее у Адхары масштабные: она мечтает полететь в космос и колонизировать Марс.

Когда Адхаре было два года, ее мать Наллели Санчез заметила, что дочь ведет себя странно: она могла часами расставлять кубики в ряды или качаться на стуле. Другие дети ее вообще не интересовали: она никогда с ними не играла.

Девочку отвели к специалистам, и в 3 года ей поставили диагноз "синдром Аспергера" — это одно из расстройств аутистического спектра (РАС), для которого характерны трудности в коммуникации и желание постоянно повторять одни и те же действия. Девочка очень рано начала изучать математику, физику и астрономию и пошла в школу. Но из-за синдрома Адхару многие считали странной: она страдала от непонимания учителей и издевательств одноклассников.

Мама решила дополнительно отвести девочку в центр одаренных детей. И там определили, что ее IQ составляет 162 балла (одаренными считаются люди с IQ выше 130). Даже у ее кумиров Альберта Эйнштейна и Стивена Хокинга IQ был всего 160 баллов. «Когда Альберт Эйнштейн был молод, в него не верили, его идеи считали глупыми. Но со временем он изменил представление о себе. Именно поэтому Адхаре так нравится этот ученый», — рассказывает мать девочки.

С этого времени Адхара больше не ходила в школу, а стала учиться дома по особой программе. Уже в пять лет она окончила начальную школу, в шесть с половиной — среднюю, а вскоре и старшую.

С восьми лет Адхара дистанционно обучается сразу в двух университетах. В мексиканском CNCI она изучает системную инженерию, а в новозеландском UNITEC — промышленную инженерию. Кроме того, девочка углубленно занимается математикой и изучает английский язык, чтобы в будущем поступить в университет в США и там изучать астрофизику. Больше всего на свете Адхара мечтает стать астронавтом. «Мне нравится Земля, но я хочу отправиться в космос, чтобы колонизировать Марс», — рассказывает девочка.

Несмотря на юный возраст, Адхара активно принимает участие в научных мероприятиях. В середине 2019 года она участвовала в конференции SpaceUp Mexico, связанной с космическими проблемами и исследованиями. А в сентябре 2020-го девочка получила приглашение на Международную воздушно-космическую программу (IASP), которая пройдет в 2021 году в США. Там Адхара сможет послушать аэрокосмических экспертов и представить свой проект.

Одаренную девочку заметили не только в научной среде. В 2019 году престижный журнал Forbes включил ее в число 100 самых влиятельных женщин Мексики, среди которых успешные предпринимательницы, спортсменки и ученые. Но мало кто из них может похвастаться тем, что удостоился такого звания в столь юном возрасте, как Адхара.