Инвестор Twitter подал иск в суд против бизнесмена Илона Маска

Один из инвесторов компании Twitter Inc. обратился в суд с обвинением в адрес основателя компании SpaceX Илона Маска. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на РИА Новости.

Истец Джузеппе Пампен утверждает, что Илон Маск целенаправленно обвалил стоимость акций Twitter. Он убежден, что владелец компании Tesla, согласившись вновь приобрести социальную сеть, признал, что все это время блефовал, отказываясь от сделки. Илон Маск своим отказом в приобретении Twitter обвалил цену акций, чем нанес ущерб ее инвестором и поставил себя в более выгодное положение во время переговоров.

Напомним, в апреле Илон Маск выразил желание приобрести Twitter за рекордные $44 млрд. Позже бизнесмен потребовал данные компании, касающиеся поддельных аккаунтов. Владельцы Twitter утверждали, что процент таких учетных записей составляет не более 5%, однако основатель SpaceX посчитал, что они намерено занизили их число, что и стало причиной отмены сделки. Также Илон Маск был недоволен кадровой политикой Twitter.

Позже Twitter Inc обратилась в суд штата Делавэр с иском против бизнесмена. На прошлой неделе суд отложил намеченные на 17 октября слушания, дав предпринимателю возможность закрыть сделку по покупке социальной сети до 28 октября.