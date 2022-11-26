Инвестиции, развитие партнёрства и заслуженные награды: достижения Бобруйска на «Мельнице успеха»

Практическим итогом XIII Международного экономического форума «Мельница успеха» стало подписание протоколов о намерениях и соглашений по вопросам инвестиционного, экономического и межрегионального сотрудничества. Всего на форуме заверено документов на сумму почти Br1 млрд. с созданием порядка 500 рабочих мест.

Между районом Сокольники Восточного административного округа города Москвы и Бобруйском подписана дорожная карта по развитию сотрудничества в торгово-экономической, научно-технической и социально-культурной сферах на 2023-2025 годы.

Реализация мероприятий дорожной карты между городами будет способствовать развитию и укреплению долгосрочных партнерских отношений.

Кроме этого, в рамках итогового пленарного заседания состоялось награждение предприятий и организаций Могилевской области за наибольший вклад в развитие инвестиционного и экономического потенциала области.

Красный пищевик и Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов получили заслуженные награды! Каждое из предприятий реализует инвестиционные проекты на общую сумму более 65 млн. рублей. В перспективе Красным пищевиком запланирована реализация еще одного инвестиционного проекта с суммой инвестиций в размере 14,5 млн. рублей.