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Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали в Бобруйске

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Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидировали в Бобруйске

Интернет-магазин по продаже наркотиков ликвидирован в Бобруйске. Как сообщили в УВД облисполкома, задержаны его организатор и участники.

- В поле зрения правоохранителей интернет-маркет попал еще в апреле, когда с поличным при очередной поставке наркотиков из России были задержаны двое 26-летних бобруйчан. Оперативники выяснили, что они являются владельцем и администратором интернет-магазина по продаже наркотиков, - отметили в ведомстве.

Наркотики и психотропы они приобретали в России, фасовали на разовые дозы и прятали в тайниках, откуда товар забирали покупатели. Дома у молодых людей изъято оборудование для взвешивания и фасовки наркотиков: весы, изолента, специальные пакетики.

- Интернет-магазин функционировал с марта по апрель текущего года, - уточнили в ведомстве. - За указанный промежуток времени совершено около 600 сделок. Также были обнаружены тайники с психотропными веществами, заложенные ими, на территории Могилевской, Минской, Брестской и Гомельской областей, где изъято более 32 г наркотических веществ.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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