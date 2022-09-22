Интересные факты о кофе

Исследования показали, что потребление кофе в чрезмерных количествах может иметь негативные последствия для здоровья. С другой стороны, выпить пару чашек кофе в день полезно, потому что кофе обеспечивает энергию, а также содержит антиоксиданты. Кроме того, это может даже снизить риск некоторых заболеваний. Таким образом, ключом к сохранению здоровья является умеренность.

Обезвоживание

Это один из самых распространенных кофейных мифов, считают эксперты. Исследования показали, что кофе можно считать потреблением жидкости. Гораздо лучше сосредоточиться на симптомах обезвоживания и при необходимости компенсировать потребление жидкости, чем полностью вычеркнуть кофе из жизни. Получается, что речь идет не об отказе от любимого напитка, а о том, чтобы пить достаточно воды. Хотя кофеин является природным мочегонным средством, его влияние на обезвоживание незначительно, говорят диетологи.

Потеря веса

Кофеин является стимулятором и часто используется в качестве основного ингредиента в таблетках для похудения. Хотя чашка кофе может подстегнуть работу метаболизма, нет конкретных доказательств того, что кофе действительно помогает с потерей веса. Кроме того, мы чаще всего пьем кофе с молоком, сливками или сахаром, а потому потребляем дополнительные калории. Если вы боретесь с лишним весом, начните пить обычный черный кофе без сахара и других добавок.

Развитие рака

Натуральный кофе содержит высокую долю антиоксидантов, а они защищают клетки и сохраняют их здоровыми. Различные исследования подтвердили связь кофе со сниженным риском развития некоторых видов рака, таких как рак кожи, печени, молочной и предстательной желез.

Здоровье сердца

У большинства здоровых людей кофеин может вызвать кратковременное повышение артериального давления, но в долгосрочной перспективе он не вреден. На самом деле кофеин считается чрезвычайно полезным в профилактике закупорки сосудов. Как отмечают диетологи, важно не переусердствовать, так как тогда преимущества оборачиваются недостатками. Люди с высоким кровяным давлением все равно должны поговорить со своим врачом о том, следует ли им ограничить потребление кофеина. Однако стоит сказать, что многочисленные исследования показали, что у здоровых людей кофе не оказывает существенного влияния на появление гипертонии.

Холестерин

Употребление кофе может повлиять на уровень холестерина. В частности, кофе содержит кафестол – соединение, которое является потенциальным стимулятором повышения холестерина. Это соединение содержится в жирной части кофе, поэтому все зависит от того, как его приготовить. Отсутствие длительного кипячения, а также дополнительная фильтрация готового напитка сведут риски практически к нулю. Однако, если у вас нет повышенного уровня холестерина, вам не нужно беспокоиться, говорят эксперты.