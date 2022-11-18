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Экономика

Интерес к сельхозтехнике «Бобруйскагромаша» проявили деловые партнеры из Мексики

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Интерес к сельхозтехнике «Бобруйскагромаша» проявили деловые партнеры из Мексики

Предприятие «Бобруйскагромаш» с рабочим визитом посетил партнер ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности» (координатор по оптимизации импорта и повышению эффективности экспорта в Республике Беларусь) Рубен Колин (Мексика).

Гостя ознакомили с производственными мощностями предприятия, а также модельным рядом выпускаемой техники.

Как сообщили на «Бобруйскагромаше», Рубен Колин в ближайшее время изучит потребность рынка Мексики в сельхозтехнике бобруйского производства, ее адаптированнность под потребности мексиканских аграриев, проработает логистические схемы доставки.

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