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Общество

Интерактивную подборку о мерах социально-правовой защиты инвалидов подготовил Национальный правовой интернет-портал

mogilevnews.by 96 0

Интерактивную подборку о мерах социально-правовой защиты инвалидов подготовил Национальный правовой интернет-портал

Ко Дню инвалидов Республики Беларусь, который ежегодно отмечается в нашей стране 3 декабря, Национальный правовой Портал создал новую интерактивную инфографику «Меры социально-правовой защиты инвалидов».

Пиктограммы открывают доступ к подборке основных правовых актов по вопросам господдержки инвалидов, их социальной защиты, трудоустройства, оказания медицинской помощи и реабилитации, льготного обеспечения лекарственными средствами, предоставления денежной помощи и др. Все документы находятся в актуальном состоянии.

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