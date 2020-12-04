Интерактивную подборку о мерах социально-правовой защиты инвалидов подготовил Национальный правовой интернет-портал
mogilevnews.by 96 0
Ко Дню инвалидов Республики Беларусь, который ежегодно отмечается в нашей стране 3 декабря, Национальный правовой Портал создал новую интерактивную инфографику «Меры социально-правовой защиты инвалидов».
Пиктограммы открывают доступ к подборке основных правовых актов по вопросам господдержки инвалидов, их социальной защиты, трудоустройства, оказания медицинской помощи и реабилитации, льготного обеспечения лекарственными средствами, предоставления денежной помощи и др. Все документы находятся в актуальном состоянии.
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Интерактивную подборку о мерах социально-правовой защиты инвалидов подготовил Национальный правовой интернет-портал
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