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Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь

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Интерактивная карта запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь

Ознакомиться с Интерактивной картой запретов и ограничений на посещение лесов в районах Республики Беларусь можно здесь.

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