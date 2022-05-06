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Интенсивная работа по недопущению пожаров в жилом фонде продолжается на Бобруйщине

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Интенсивная работа по недопущению пожаров в жилом фонде продолжается на Бобруйщине

Плодотворная и интенсивная работа по недопущению пожаров в жилом фонде продолжается на Бобруйщине.

Профилактическая работа проходит в том числе на базе отделений милиции, где еженедельно проходят профбеседы с лицами, состоящими на учете. «Заслуги» у таких людей, как правило, типичные – злоупотребление, разбои, кражи. Такие же граждане все чаще попадают в сводки спасателей. На одной из таких встреч инспектор Бобруйского горрайотдела по ЧС Артур Крупович напомнил о самых важных аспектах пожарной безопасности. Он заверил, что по-прежнему самой распространенной причиной пожаров и гибели людей на них является неосторожность с огнем, в частности при курении. О том, к чему приводит брошенный окурок и курение в постели присутствующие увидели в фильме «Жертвы пагубной привычки». Далее работник  МЧС напомнил о безопасном использовании электроприборов и оборудования в быту, о необходимости эксплуатировать печное отопление исправным, про важность установить в жилых комнатах пожарные извещатели, которые вовремя оповестят о начинающемся пожаре, разбудят и спасут жизнь.

Сотрудники милиции рассказали гражданам о недопустимости злоупотребления алкоголем, совершения насилия в семье, а также о последствиях асоциального поведения.

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