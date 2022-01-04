Интеллектуальный турнир «Знатоки права» прошел в Бобруйске

Интеллектуальный турнир «Знатоки права» прошел среди учащихся колледжей в Бобруйске. Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, его инициаторами стали комиссии по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района города.

За право быть первыми команды боролись в художественном колледже имени А.Е. Ларина. Победила команда художественного колледжа. Второй стала команда строительного колледжа, на третьем месте - команда механико-технологического колледжа.