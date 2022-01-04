Интеллектуальный турнир «Знатоки права» прошел в Бобруйске
mogilevnews.by 17 0
Интеллектуальный турнир «Знатоки права» прошел среди учащихся колледжей в Бобруйске. Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, его инициаторами стали комиссии по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района города.
За право быть первыми команды боролись в художественном колледже имени А.Е. Ларина. Победила команда художественного колледжа. Второй стала команда строительного колледжа, на третьем месте - команда механико-технологического колледжа.
также
-
Интеллектуальный турнир «Знатоки права» прошел в Бобруйске
-
Свыше 10 тыс. жителей Могилевской области участвовали в праздничных мероприятиях в ночь на 1 января
-
Экскурсия для молодежи прошла в Бобруйской военной комендатуре
-
«Белпочта» досрочно выплатит пенсии за 7 января
-
Друг мой Саша… Вместо некролога в связи со смертью Александра Ивановича Удодова