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Общество

Интеллектуальный турнир «Знатоки права» прошел в Бобруйске

mogilevnews.by 17 0

Интеллектуальный турнир «Знатоки права» прошел в Бобруйске

Интеллектуальный турнир «Знатоки права» прошел среди учащихся колледжей в Бобруйске. Как сообщила официальный представитель УВД Бобруйского горисполкома Татьяна Горбанюк, его инициаторами стали комиссии по делам несовершеннолетних администрации Первомайского района города.

За право быть первыми команды боролись в художественном колледже имени А.Е. Ларина. Победила команда художественного колледжа. Второй стала команда строительного колледжа, на третьем месте -  команда механико-технологического колледжа.

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