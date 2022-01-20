Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» прошла в бобруйском Центре дополнительного образования детей и молодежи

Вчера в государственном учреждении образования «Центр дополнительного образования детей и молодёжи г. Бобруйска» состоялась интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?».

В 1 подгруппе осенней серии игр принимали участие государственные учреждения образования «Гимназия №2 г. Бобруйска», «Средняя школа №10 г. Бобруйска», «Гимназия №3 г. Бобруйска», «Средняя школа №27 г. Бобруйска».

Порядок участия команд в игре был определен жеребьёвкой, которая состоялась накануне. Первыми демонстрировали свои знания за игровым столом знатоки гимназии № 2 и средней школы № 10. Борьба была очень напряжённой, но лучшей оказалась команда знатоков гимназии №2.

Со счётом 6:5 знатоки гимназии №2 вышли в следующий этап – серию зимних игр « Что? Где? Когда?». Следующими за игровым столом сражались команды знатоков учреждений образования Гимназии №3 и СШ №27. Со счётом 6:3 победила команда СШ №27.

По традиции, поддержали командный дух ребят учащиеся образцового вокального коллектива «Кантабиле».

По положению игры в зимнию серию «Что? Где? Когда? проходят только 3 команды из 4, соответственно игру в зимней серии продолжат команды знатоков из учреждений образования: «Гимназия №2 г. Бобруйска», «Средняя школа №27 г. Бобруйска» и «Средняя школа №10г. Бобруйска».

Поздравляем победителей!!!