Интеллектуальная элита Бобруйска

Подведены итоги третьего (областного) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, который проходил с 9 по 12 января в Могилеве. Бобруйчане отличились высокими результатами. Наш город представляли 202 участника, которые боролись за звание лучших интеллектуалов среди учащихся Могилевской области. Команда Бобруйска вернулась домой с победами. Ребята привезли 86 степенных дипломов, 18 участников отмечены поощрительными. Н аибольшее количество дипломов у бобруйчан по географии (10 дипломов), белорусскому языку (9 дипломов), русскому, испанскому, французскому языкам (по 8 дипломов), физике, химии (по 7 дипломов), биологии, информатике (по 6 дипломов) и др. Наиболее результативно выступили учащиеся гимназий №2 (21 диплом), №3 (13 дипломов), №1 (12 дипломов), СШ №27 (8 дипломов), №31 (5 дипломов), №№30, 32 (по 4 диплома), №№1, 9, 19, 28 (по 3 диплома). Поздравляем умников и умниц и их педагогов с высокими достижениями! Успехов и новых побед на заключительном этапе!Победители, занявшие первые места, поделились впечатлениями, надеждами и эмоциями.
Валерия Петрушенко, 9 «Б» класс гимназии №3
Обаятельная девушка Валерия – умница, спортсменка, интересный собеседник. Первое место в области заняла по испанскому языку. Стремится овладеть гуманитарными знаниями в совершенстве, чтобы в будущем стать переводчиком. Испанский – красивый, темпераментный и один из самых популярных в мире языков – изучает с первого класса. К олимпиаде Валерию готовила учитель Ирина Валерьевна Бородина, с которой занимались по 4 часа в неделю. Плюс к этому девушка посещала занятия в городском ресурсном центре по подготовке к республиканской олимпиаде в СШ №1. Здесь ребят тренировали лучшие учителя из разных учебных заведений Бобруйска.
– Готовились к тестовому грамматическому заданию, аудированию, изучали разные темы, которые нам могли пригодиться на олимпиаде, – рассказала Валерия Петрушенко. – Готовиться было не очень сложно, но, чтобы проявить свои знания и способности в полной мере, приходилось уделять много времени занятиям. На олимпиаде были письменные задания и устное, когда тянешь билет, как на экзамене, и рассказываешь определенную тему комиссии. Мне выпала тема о средствах массовой информации. Я достойно справилась – на 46 баллов из 50. Мне нравится мелодичный испанский язык, и у меня хорошо получается. Учитель заинтересовала предметом с первого класса. Привлекает богатая культура, разнообразные традиции страны. Мечтаю когда-нибудь побывать в Испании, увидеть достопримечательности, пообщаться с людьми.
Среди достижений Валерии не только победа на областном этапе олимпиады по испанскому языку. Девушка занималась борьбой, завоевала много наград в соревнованиях, несколько раз была чемпионкой республики по этому виду спорта. Сейчас увлекается лыжным спортом, скоро будет представлять гимназию №3 в областных состязаниях по многоборью.
Евгений Богданов, 9 «А» класс гимназии №3
Таблица Менделеева, валентность, аргентум, эксперименты и формулы, мензурки, реактивы… Обо всем этом без труда расскажет серьезный и целеустремленный Евгений Богданов, который в числе победителей по химии. Предмет сложный, но интересный и перспективный. Учитель с большим стажем преподавания Татьяна Николаевна Василевская – энтузиаст своего дела, умеет привить ученикам любовь к предмету и дать крепкие знания по химии. Готовясь к олимпиаде, Евгений усиленно занимался с педагогом, бывало, и по 6 часов в день. Высокий результат того стоил.
– Татьяна Николаевна умеет увлечь химией, проводит очень интересные уроки, рассказывает занимательные факты по теме, общается с учениками. Вначале учитель предложила участвовать в олимпиаде, а потом мне и самому понравилось, – говорит Евгений Богданов. – Меня больше привлекают точные науки – математика, физика, химия. Нравится теория предмета, решать химические задачи. На олимпиаде было 20 тестовых заданий и 5 довольно объемных задач. В практическом туре нужно было провести опыт и произвести необходимые расчеты. Мы делали титрование – это метод определения концентрации неизвестного вещества в растворе путем добавления в него известного вещества. В обычной школьной программе этому почти не уделяют внимание, это задание повышенного уровня. В областном этапе по химии участвовали около 30 сильных мотивированных ребят, и стать одним из лучших приятно и почетно. Думаю, моя будущая профессия точно будет связана с химией.
Евгений Богданов успешно проявил себя и в шахматах, став победителем республиканской спартакиады. Юноша – кандидат в мастера спорта по шахматам, занимается в объединении «Каисса» Центра дополнительного образования детей и молодежи Бобруйска. Шахматы, считает Евгений, развивают логическое мышление, помогают принимать нестандартные решения в жизни и просто интересно проводить досуг.
Анна Свирская — ученица гимназии №2. Девушка уже не первый год оттачивает свое мастерство в русском языке и литературе, причем как на отечественной, так и на зарубежной олимпиадных аренах. Не так давно она демонстрировала свои знания недалеко от Эльбруса в Пятигорске на международной олимпиаде. За плечами не одна победа, но эта, конечно же, обрадовала:
– Да, я ожидала первое место. Очень старалась. Конечно же, сложности были, например, написать отзыв по произведению. Надо помнить автора, знать его биографию, чтобы можно было рассуждать на заданную тему. Я много времени посвящаю изучению предмета. Это у меня выходит хорошо. Моя цель – победа на республиканской олимпиаде. Причем и в этом году, и в следующем.
Педагог отличницы, Ольга Александровна Наркевич, отмечает, что формулой успеха юного дарования является гармоничное соотношение таланта и упорного труда.
Химия – наука для избранных. Аксиома от Елены Владимировны Венглинской, преподавателя гимназии №2, прочно закрепилась в умах победителей олимпиады по химии.
Не первое поколение гениев и фанатов таблицы Менделеева она воспитала. Сегодня в лучах славы греются Глеб Боровой и Владислав Ласкавнев.
– Задания были одновременно интересными и сложными. Требовались знания теории и немного креатива, чтобы установить все вещества и найти правильные решения. Ключ к успеху, думаю, – усиленная работа. – Так считает ученик 11-го класса Глеб Боровой. – Конечно же, Елена Владимировна усиленно меня готовила к этой олимпиаде. Еще занимался на занятиях городского ресурсного центра по подготовке к республиканской олимпиаде. Химией начал заниматься с 4-го класса самостоятельно. К слову, в прошлом году я стал призером двух международных олимпиад. Одна из них проходила в Азербайджане, другая – в Ташкенте.
– На подготовку у меня ушло немало времени, но результат был вполне ожидаемый, – признается гимназист Владислав Ласкавнев (за его плечами много дней и ночей, проведенных за книгой). – Химия для меня один из самых важных предметов, поскольку без нее мы бы не смогли пользоваться всеми благами. Покрышки, дорога, строительство домов – это все химия. Интерес к науке я, наверное, проявил из-за мамы, ведь она у меня врач, всегда обращала мое внимание на биологию и химию, советовала делать упор на получение знаний в этой сфере.
Учащийся 11 класса средней школы №1 Даниил Халайбаш не первый год занимает призовые места на олимпиаде по испанскому языку. В областных этапах участвует с 8 класса, два раза ездил на республиканский. Поэтому готовился к нынешней олимпиаде в привычной для себя манере под руководством опытного учителя Ирины Николаевны Ковалевой, которая заинтересовала предметом. Но, даже зная, чего ожидать, Даниил признался, что волнение на областном этапе все равно присутствовало. Ведь он уже в выпускном классе и потому год очень важный как для самого юноши, так и для его родителей и учителей.
– Решил учить испанский язык, чтобы быть не как все (обычно выбирают английский) и не пожалел. При подготовке к олимпиаде уделял много внимания грамматике, лексике, разговорной речи. Хочется достойно представить школу на республиканском этапе. Многие говорят, что испанский язык легкий, но я с этим не согласен, потому что есть свои нюансы в изучении. Меня привлекает многогранная испанская культура, интересная кухня и сама страна любопытна для туристов. Будущую профессию уже выбрал: хочу поступать в лингвистический университет в Минске на специальность «Лингвист-преподаватель». Если придется работать в школе, я с радостью приду. Мечтаю развиваться в лингвистической сфере и прославить Беларусь, – поделился планами Даниил Халайбаш.
Девятиклассница Ариадна Смаловская из 28-й школы заняла первое место в областном этапе олимпиады по русскому языку. Готовилась и стремилась участвовать в предметных олимпиадах с 5 класса. В прошлом году Ариша поднялась на третье место, а в этом получилось достигнуть самого высокого результата. Учитель Анжелика Викторовна Склярова очень хвалит девочку за старательность и большое трудолюбие в изучении предмета.
– Мне нравится богатство и своеобразие русского языка, разнообразие литературных произведений. Я очень сильно люблю мою учительницу Анжелику Викторовну, потому что она меня всегда поддерживает, помогает, дает нужные советы и направляет на нужный путь. У нас очень интересно проходят уроки и основные, и дополнительные, – рассказывает Ариадна. – При подготовке к олимпиаде были каждодневные занятия с разными преподавателями, что достаточно сложно. На областном этапе чувствовались волнение и конкуренция, ведь собрались самые сильные ребята Могилевщины. Но я знала, куда еду, попыталась справиться с волнением и стрессом, собраться с мыслями и победила. Олимпиада делится на отзыв и комплексную работу. Отзыв на лирическое стихотворение сложен своей структурой, разными нюансами. В комплексной работе много заданий по всем разделам русского языка и по литературе.
Ариадна Смаловская пока не решила, кем станет в будущем. Ей хорошо даются все учебные предметы, но русский язык называет своим хобби. Девушка стремится к еще большим высотам, планирует развиваться и в дальнейшем участвовать в олимпиадах.
Маргарита Головач, ученица 9 «А» класса СШ№9, обладает отличными способностями к изучению иностранных языков. Интерес к французскому проявился еще в начальных классах: на факультативных занятиях она читала стихи, пела песни, участвовала в сценках… Затем захотелось заниматься предметом на углубленном уровне.
– Около двухсот миллионов человек говорят по-французски. Это язык культуры моды, театра, кулинарии, изобразительного искусства, архитектуры. Владея им, в будущем мне не составит трудности выучить испанский, итальянский, португальский, так как все они относятся к группе романских языков и довольно похожи, – говорит Маргарита.
До девятого класса девушка принимала участие в школьных и городских олимпиадах по французскому языку довольно успешно: почти всегда получала дипломы 1 или 2 степени. Самым большим достижением для нее стал диплом 1 степени победителя третьего этапа республиканской олимпиады по французскому языку 10 класса. Школьница считает, что это не предел и хочет стремиться к большему. Главное – мотивация, желание и трудолюбие.
Маргарита – творческий человек. В свободное время много рисует, поет, учится играть на гитаре, слушает музыку. Это помогает ей выразить свои эмоции: штрихами на листе бумаги или же нотами и аккордами. В планах на будущее – успешная сдача выпускных экзаменов, поступление в вуз, саморазвитие в языковой и творческой сферах. Хочет связать свою жизнь с профессией переводчика, выучить еще несколько языков. Девушка стремится к постоянному самосовершенствованию и выработке личных качеств. В процессе саморазвития она концентрируется на своих собственных желаниях и целях и постоянно добывает все новые и новые знания для их достижения. По ее мнению, это является залогом жизненного успеха.
Илья Богачев, учащийся 11 «Б» класса гимназии №1. Изучение английского языка для парня – способ саморазвития. Для него это не просто учеба, но и хобби. В свободное время на английском языке он читает и смотрит фильмы.
– Иностранные языки всегда вызывали у меня интерес. Я считаю, что это открывает двери в новые миры: знакомишься с культурой и историей разных стран, новыми людьми, – рассказывает Илья.
В олимпиадном движении парень участвует с 9 класса. Стремление узнавать что-то новое, живой интерес к предмету и усердие способствовали достижению высоких результатов. За плечами у гимназиста – дипломы II и III степени на областной и республиканской олимпиадах в прошлом году. А начало 2023 года ознаменовалось завоеванием диплома I степени на областном этапе республиканской олимпиады.
Свою дальнейшую жизнь Илья Богачев хочет связать, конечно же, с английским языком. Кроме этого, хочет выучить и немецкий язык. В планах – поступить в МГЛУ на переводчика.
Математика и информатика — в фаворитах у Павла Наврозова, хотя по остальным предметам школьной программы ученик школы №32 тоже не отстает. Его секрет подготовки к олимпиаде в этом году достаточно простой. Парень уделял математике свободное время по желанию. Какого-то конкретного графика не было. В занятиях по информатике Павел отдает предпочтение изучению языка программирования С++. И да, со временем, возможно, он планирует связать свою жизнь с дальнейшим изучением и применением любимых точных предметов:
— Да и среди сверстников нахожу единомышленников. Чаще всего это те же участники олимпиад, так в прошлый раз подружился с учеником из Шклова. В этом году олимиада мне показалась несколько легче предыдущих, хотя над некоторыми заданиями пришлось хорошенько подумать.
Впервые серьезный интерес к географии у Станислава Буноса, ученика 10 «Б» класса СШ №30, возник в 8 классе. В олимпиадном движении парень принимает участие с 11 лет (первым предметом был «Человек и мир»).
– Я считаю, что география, будет актуальна всегда, так как эта наука занимается изучением планеты в целом, взаимодействия земли и человека. И пока люди будут придерживаться рационального пути развития человечества, географы будут востребованы, – считает Станислав.
В девятом классе ему удалось завоевать на городской олимпиаде диплом второй степени, также он прошел на областную олимпиаду, где был удостоен диплома третьей степени. А в прошлом году взял диплом II степени на городской олимпиаде, после чего начал усердную подготовку к областному этапу. И итоге Станислав был удостоен диплома I степени, что дало возможность пройти на республиканскую олимпиаду по географии.
– На самой олимпиаде задания были сложные, однако подъемные. После двух первых туров я понимал, что надо отдать все свои силы на последний (практический), и в итоге я набрал хорошее количество баллов, что и помогло мне взять диплом первой степени. Также мне очень понравилась организация самого мероприятия – все было на высшем уровне, – рассказывает молодой человек.
У школьника активная жизненная позиция. Парень не боится перемен и считает, что на замену старым решениям должны приходить новые, только так люди могут изменить мир в лучшую сторону. В свободное время любит отдыхать с родителями на природе, а также путешествовать по Беларуси. К примеру, в прошлом году ему удалось побывать в 10 городах нашей, и каждый его по-своему очень впечатлил. После школы Станислав планирует поступить геофак в БГУ, на факультет геоинформационных систем.