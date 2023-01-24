Интеллектуальная элита Бобруйска

Валерия Петрушенко, 9 «Б» класс гимназии №3

Обаятельная девушка Валерия – умница, спортсменка, интересный собеседник. Первое место в области заняла по испанскому языку. Стремится овладеть гуманитарными знаниями в совершенстве, чтобы в будущем стать переводчиком. Испанский – красивый, темпераментный и один из самых популярных в мире языков – изучает с первого класса. К олимпиаде Валерию готовила учитель Ирина Валерьевна Бородина, с которой занимались по 4 часа в неделю. Плюс к этому девушка посещала занятия в городском ресурсном центре по подготовке к республиканской олимпиаде в СШ №1. Здесь ребят тренировали лучшие учителя из разных учебных заведений Бобруйска.

– Готовились к тестовому грамматическому заданию, аудированию, изучали разные темы, которые нам могли пригодиться на олимпиаде, – рассказала Валерия Пет­рушенко. – Готовиться было не очень сложно, но, чтобы проявить свои знания и способности в полной мере, приходилось уделять много времени занятиям. На олимпиаде были письменные задания и устное, когда тянешь билет, как на экзамене, и рассказываешь определенную тему комиссии. Мне выпала тема о средствах массовой информации. Я достойно справилась – на 46 баллов из 50. Мне нравится мелодичный испанский язык, и у меня хорошо получается. Учитель заинтересовала предметом с первого класса. Привлекает богатая культура, разнообразные традиции страны. Мечтаю когда-нибудь побывать в Испании, увидеть достопримечательности, пообщаться с людьми.

Среди достижений Валерии не только победа на областном этапе олимпиады по испанскому языку. Девушка занималась борьбой, завоевала много наград в соревнованиях, несколько раз была чемпионкой рес­публики по этому виду спорта. Сейчас увлекается лыжным спортом, скоро будет представлять гимназию №3 в областных состязаниях по многоборью.