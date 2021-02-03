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Технологии

Instagram ввел функцию восстановления недавно удаленных публикаций

ТАСС 68 0

Instagram ввел функцию восстановления недавно удаленных публикаций

В социальной сети Instagram теперь можно восстановить недавно удаленные публикации.

Функция под названием «Недавно удаленное», поможет просмотреть и вернуть удаленный контент. Однако восстановить посты можно будет в ограниченное количество дней – всего 30 суток. Данная функция также распространяется и на stories. Правда, их можно вернуть только в течение суток.

Кроме того, Instagram разработал дополнительные меры для защиты аккаунтов, которые не позволят мошенникам взламывать их и удалять публикации. Теперь для того чтобы полностью удалить пост, сервис будет запрашивать дополнительную верификацию.

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