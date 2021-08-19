Инспекторы ИДН Бобруйска провели круглый стол с юными спортсменами

В рамках проведения специальной программы «Забота» участковые инспекторы милиции ИДН отдела милиции Ленинского района УВД Бобруйского горисполкома совместно с администрацией хоккейного клуба «Бобруйск» ДЮСШ по хоккею с шайбой встретились с воспитанниками спортивно-оздоровительного лагеря.

«Круглый стол» с воспитанниками спортивного лагеря прошел на базе спорткомплекса «Бобруйск-Арена». Круг рассматриваемых вопросов был самым разнообразным.

В современных реалиях подростки в силу желания быстро заработать могут стать жертвой преступлений, совершаемых с использованием компьютерных технологий, быть вовлеченными в незаконный сбыт наркотических веществ, оказывая услуги Интернет-магазинам по закладкам наркотиков. Сотрудники ИДН майор милиции Кирилл Гук и лейтенант милиции Инга Половцева вместе с ребятами рассмотрели такие понятия как «фишинг», «буллинг», «троллинг», поговорили о мерах безопасности в сети Интернет и ответственности за участие в работе «наркомаркетов». Довели юным спортсменам информацию о состоянии киберпреступности на территории г. Бобруйска.

За круглым столом состоялся нужный и полезный диалог взрослых и детей на актуальные вопросы сегодняшней действительности. Задача взрослых - донести до ребят нужную информацию во избежание каких-либо негативных последствий, цель подростков – знать и не допускать совершения правонарушений и проступков.

Как отметил начальник инспекции по делам несовершеннолетних подполковник милиции Александр Поздняков, республиканская межведомственная программа «Забота», целью которой является организация досуга и безопасного отдыха детей и подростков в летний период, продолжается на территории г. Бобруйска. Инспекторы ИДН посещают летние лагеря и городские клубы, проводят профилактическую работу с подростками, находящимися в городе, участвуют в организации и проведении различных мероприятий и акций.