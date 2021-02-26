Инспекторы ГАИ в Бобруйском районе увидели горящий дом и успели вытянуть из него мужчину

Поздним вечером 24 февраля в Бобруйском районе наряд ГАИ патрулировал на автодороге Минск–Гомель и заметил пожар в деревне Заболотье.

Милиционеры незамедлительно направились к месту. Возле пылающего дома суетилась и просила о помощи растерянная женщина – внутри находился ее 62-летний супруг. Начались его поиски.

На пылающей в огне веранде сотрудники увидели газовый баллон и оперативно отнесли его в безопасное место. Хозяина обнаружили в комнате: выбили оконную раму и вместе с соседями фактически на ощупь вытащили на улицу.

До прибытия спасателей офицеры оказали находившемуся без сознания пострадавшему первую медицинскую помощь.

Огонь в итоге потушили, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия.