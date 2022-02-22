Инспекцией Госстройнадзора был проверен детский сад №85

25 января в Бобруйске в торжественной обстановке был открыт детский ясли-сад №85 на 240 мест с крытым бассейном в микрорайоне «Молодёжный» по ул. Днепровской Флотилии. Проектом предусматривалось строительство двух-трёхэтажного здания детского сада. Здание обеспечено системами: отопления, водоснабжения, канализации, электроснабжения, видеонаблюдения. В детском саду предусмотрено функционирование 5 разновозрастных групп. Проектом предусмотрена функциональная отделка помещений. Полы в группах первого этажа из линолеума обогреваемые подпольным отоплением. В спортивном, гимнастическом и музыкальном залах полы из паркета штучного. В раздевальных, спальных и в помещениях административного блока – с гетерогенным покрытием. В туалетных, буфетных и в коридорах, и в тамбурах – керамическая плитка для пола с шереховатой поверхностью. Стены – акриловая окраска по оштукатуренной поверхности. Во всех помещениях, для обеспечения безопасности, устройство отдельных интерьеров предусмотрено без образования острых углов. К основному зданию пристроено одноэтажное здание крытого бассейна с переходной галереей с чашей бассейна размером 6*10м и глубиной до 0,8м. Фасад здания выполнен вентилируемым из керамогранита. За яркими стенами фасада скрываются ингаляционный и процедурные кабинеты, а вся площадь детского сада задействована интерактивными площадками для работы с воспитанниками, в том числе коридор в виде проезжей части, где изучаются правила дорожного движения.

Строительство детского сада осуществлялось силами генподрядной организации – Бобруйский Межрайонный домостроительный комбинат с привлечением многих других субподрядных организаций по проекту разработанному ОАО «Институт»Могилёвжилпроект». В итоге объект был построен немногим более одного года.

В процессе строительства с ноября 2020 г. по январь 2022г инспекцией Госстройнадзора по Могилёвской проведено 15 контрольно-надзорных мероприятий, в результате которых выявлено более 50 нарушений требований технических нормативно-правовых актов и проекта. Подрядной организацией все нарушения устранялись оперативно и в установленные сроки, согласно выданных предписаний на устранение нарушений.

Следует отметить, что проверки, проводимые инспекцией Госстройнадзора, позволяют своевременно выявлять и оперативно устранять выявленные нарушения требований ТНПА, что позволяет обеспечивать надёжность и безопасность возводимых зданий и сооружений.

В.Е.Широкий Государственный строительный

инспектор, bobruisk.by